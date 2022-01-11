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Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!

Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!
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11 Ocak 2022 - 15:03

Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!

İngiltere Championship takımı Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı’nın Fatih Terim’den randevu istediği öğrenildi.

Acun Ilıcalı'dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Bu ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajansspor’un haberine göre, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City’yi aldığını açıklayan TV 8 ve Exxen platformlarının sahibi Acun Ilıcalı’nın Fatih Terim’den randevu istediği öğrenildi.

Acun Ilıcalı’nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşmediği vurgulandı. Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze’nin İngiltere’de hâlâ çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.

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Acun Ilıcalı’nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları’nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşek görüşmenin ardından Ilıcalı’nın teklifinin ayrıntıları belli olacak.

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