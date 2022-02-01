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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti!

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti!
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25 Mart 2022 - 14:32

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Bir çocuk annesi Evcen, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 2

Bu evlilikten 2019 yılında Karan adında bir olu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere ara verdi.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 3

Uzun süre ekranlardan uzak duran Evcen, başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile izleyici karşısına çıktı.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 4

Dizide hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle adından söz ettiren Evcen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sesiyle de kendine hayran bırakıyor.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 5

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 6

Instagram’da yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip olan oyuncu, son paylaşımıyla da gündem oldu.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 7

BORNOZLU POZUNU PAYLAŞTI

Bir çocuk annesi Fahriye Evcen, Instagram hesabının hikaye kısmından bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 8

Evcen, ”Günaydın” notunu düştüğü paylaşımıyla adeta doğal güzelliğini konuşturdu.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 9

Attığı her adım takip edilen 35 yaşındaki oyuncu, günaydın pozuyla hayranlarından tam not aldı.

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 10

İşte o paylaşım…

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 11

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 12

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 13

Güzel isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 14

İşte Fahriye Evcen’in öne çıkan diğer paylaşımları…

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 15

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 16

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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! - Sayfa 17

 

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