Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
23 Nisan 2023 - 18:40

Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı, düğününe sadece ruhu özel insanların davetli olduğunu ve ablasının gelmeyeceğini söyledi. Ablasını düğüne davet etmediği iddiasıyla eleştirilen Subaşı, yeni bir açıklama yaparak “Ablamı 2-3 ay önce davet ettim ama o bahaneler üreterek gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 1

Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

115

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 2

Marekeş’te yapacağını düğününün detayları ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl’ın o listede olmadığını söyledi.

215

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 3

“ABLAM BAHANE BULARAK DÜĞÜNE GELMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”
Instagram’dan ücretli aboneliğini kullanan Şeyma Subaşı, “Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak” açıklamasıyla tepki çekti.

315

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 4

Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, “Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil” şeklinde konuştu.

415

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 5
515

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 6
615

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 7
715

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 8
815

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 9
915

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 10
1015

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 11
1115

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 12
1215

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 13
1315

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 14
1415

Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı - Sayfa 15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu
Masterchef yarışmacısı ölümden döndü: Hastane odasından paylaştıMasterchef yarışmacısı ölümden döndü: Hastane odasından paylaştı
SİSİ’DEN “DELİKANLI” RACONU. MUHAMMET YAKUT NE DİYECEK?SİSİ’DEN “DELİKANLI” RACONU. MUHAMMET YAKUT NE DİYECEK?
Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti! Doğal gaz faturalarında bir yılda 1800 TL indirim!Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti! Doğal gaz faturalarında bir yılda 1800 TL indirim!
Son seçim anketinin sürpriz sonuçları… Erdoğan ilk turda kazanıyor, İyi Parti baraj altı!Son seçim anketinin sürpriz sonuçları… Erdoğan ilk turda kazanıyor, İyi Parti baraj altı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma detayları belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masterchef yarışmacısı ölümden döndü: Hastane odasından paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİSİ’DEN “DELİKANLI” RACONU. MUHAMMET YAKUT NE DİYECEK?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti! Doğal gaz faturalarında bir yılda 1800 TL indirim!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son seçim anketinin sürpriz sonuçları… Erdoğan ilk turda kazanıyor, İyi Parti baraj altı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Faturasız gaz döneminde tarih 20 Nisan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !