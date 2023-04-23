Ablasını düğününe davet etmeyen Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı

Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı, düğününe sadece ruhu özel insanların davetli olduğunu ve ablasının gelmeyeceğini söyledi. Ablasını düğüne davet etmediği iddiasıyla eleştirilen Subaşı, yeni bir açıklama yaparak “Ablamı 2-3 ay önce davet ettim ama o bahaneler üreterek gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

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Marekeş’te yapacağını düğününün detayları ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl’ın o listede olmadığını söyledi.

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“ABLAM BAHANE BULARAK DÜĞÜNE GELMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Instagram’dan ücretli aboneliğini kullanan Şeyma Subaşı, “Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak” açıklamasıyla tepki çekti.

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Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, “Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil” şeklinde konuştu.

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