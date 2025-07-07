Gazeteci-Yazar Nihat Genç, Son Yolculuğuna Binlerce Kişinin Katılımıyla Uğurlandı

Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan gazeteci-yazar Nihat Genç, son yolculuğuna büyük bir kalabalığın katılımıyla uğurlandı. Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazına ailesi, sevenleri, dostları ve ülkenin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş katıldı. Genç’in cenazesi, binlerce gencin omuzlarında, Kelime-i Tevhid ve “Cumhuriyeti Yaşatacağız!” sloganları eşliğinde taşındı.

Cenazeye Ünlü İsimler ve Siyasiler Yoğun İlgi Gösterdi

Nihat Genç’in cenaze törenine;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ,

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ,

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ,

Müzisyenler Ali Tufan Kıraç ve Çelik Erişçi ,

Siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Taziyeleri Ailesi ve Veryansın TV Ekibi Kabul Etti

Törende taziyeleri, merhumun eşi Nuriye Genç, oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Cumhuriyet Vatanseverler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Öz, Avukat Ersan Barkın kabul etti. Genç’in meslek hayatı boyunca “kalemini satmayan” bir duruş sergilemiş olması, cenazeye katılanlar tarafından sıkça dile getirildi.

Mezara Serpilen Topraklar Vasiyetini Yerine Getirdi

Nihat Genç’in naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı‘nda toprağa verildi. Törenin en anlamlı anlarından biri ise, vasiyeti gereği mezarına getirilen özel toprakların serpilmesiydi. Gazeteci Arslan Bulut, memleketi Maçka’dan getirdiği vatan toprağını mezara serpti. Ayrıca, Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde Boşnak halkının yanında olan Nihat Genç’e vefa gösteren Boşnak vatandaşlar, ülkelerinden getirdikleri toprağı mezarına serperek anlamlı bir vedada bulundu.

Sanatçılar Son Ana Kadar Yanındaydı

Sanat camiasından Ali Tufan Kıraç ve Çelik, Nihat Genç’i son anına kadar yalnız bırakmayarak cenaze boyunca yanında yer aldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, Nihat Genç’in mücadele dolu yaşamı ve bağımsız duruşu, törene katılanlarca sıkça anıldı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç, hayatı boyunca kalemini eğmeden, halkın sesi olmayı sürdürdü. Vefatı, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ancak onun ardında bıraktığı fikirler, eserler ve duruş, milyonlara ilham olmaya devam edecek.

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