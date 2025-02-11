ABD’YE KARŞI AB’DEN BİRLEŞİK TEPKİ

ABD’nin Vergi Kararları AB’yi Zorluyor

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde çelik ve alüminyum ithalatı vergileri, küresel ticarette tartışmalara yol açmıştı. Trump’ın uygulamaya koyduğu bu vergiler, Avrupa ülkeleri ve diğer dünya pazarları için ciddi ticaret engelleri oluşturulmuştu. Scholz, Avrupa Birliği’nin bu vergilere karşı birlikte hareket edeceği ve ABD’nin kararına karşı sağlam bir durma sergileyeceklerini ifade etti.

AB’nin Küresel Rekabetteki Yeri

Scholz, Avrupa Birliği’nin küresel ekonomik rekabetteki önemine dikkat çekerek, “AB, küresel ticaretteki en büyük pazarlar arasında karar vermeli ve bu tür tek verilerle zor durumda kalmamalıdır. Hep birlikte güçlü bir şekilde karşılık vermek” dedi. Avrupa’nın iç pazarının büyüklüğü ve ekonomik gücü, ABD’nin uygulamalarına karşı bir denge unsuru olarak ortaya çıkmasının engellendiği çizildi.

Ticaret Savaşlarından Kaçınmak

Olaf Scholz, ABD ile yaşanabilecek muhtemel ticaret savaşlarının Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurgulayarak, bu tür dünyadan kaçınılması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği, dünya ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak, küresel işbirliğini ve diyalogu teşvik etmek için sürekli olarak yeni stratejiler oluşturmaya çalışıyor.

Merkel’den Sonraki Politikalar ve İç Siyaset

Almanya’daki iç siyasi durumu değerlendiren Scholz, yaklaşan genel seçimlerin önemine dikkat çekti. Özellikle kanat politikalarının Avrupa Birliği’nin birliğine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulunan Scholz, sağcı bir birleşmenin Bundestag’da güç kazanmasının Avrupa’nın geleceğe yönelik büyük bir risk taşıdığını ifade etti.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/