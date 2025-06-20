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THE ECONOMIST İRAN’I 6 PARÇAYA BÖLDÜ: KAPAK OLAY YARATTI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İsrail ve İran arasında süren çatışmalar tüm dünyayı alarma geçirirken İngiltere merkezli The Economist dergisinin kapağı, büyük yankı uyandırdı. 6 parçaya bölünmüş bir İran bayrağı ve “Bu nasıl bitecek?” yazısının yer aldığı kapak, İran’ın bölüneceği endişesini bir kez daha artırdı.

Derginin 21–27 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan kapakta, İran bayrağı yanmış ve yırtılmış şekilde 6 parçaya ayrılmış olarak gösterildi. Karanlık bir fon üzerinde yer alan görsel, hem sembolik hem de politik açıdan derin mesajlar içeriyor.

Kapağın ardından “İran parçalanır mı?” sorusu sosyal medyada geniş yankı bulurken, uzmanlar İsrail’in asıl hedefinin İran’da bir iç savaş çıkarmak ve devlet otoritesini zayıflatmak olduğunu vurguladı. The Economist, daha önce de yılbaşı sayısında İran füzelerine yer vermişti.

THE ECONOMIST İRAN’I 6 PARÇAYA BÖLDÜ: KAPAK OLAY YARATTI
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