Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron’ mu?

Bugün dahi kimi çevrelerce “yuva yıkan ve “istenmeyen” bir kadın olarak görülen Camilla’nın Charles üzerindeki etkisi merak ediliyor. Bunu net olarak anlamak için Charles ile Camilla ilişkisinin tamamına bakmak gerekiyor. Bugüne nasıl geldiler? İşte yeni Kraliçe’nin hikâyesi…

Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi sonrasında tahta çıkan oğlu Kral 3. Charles’ın (73) eşi Camilla (75) ise “Konsort Kraliçe” yani “Tahtta bulunan Kralın karısı” unvanını aldı.

Camilla’nın merhum Prenses Diana’nın koltuğunda oturduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenlerden ötürü, Camilla’ya olan antipati, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ taze.

Ancak annesinden görmediği şefkati ve sevgiyi Kral 3. Charles’a sunan Camilla, bir iddiaya göre Kralı yönlendiren “gerçek patron.” İddianın sahibi de çok uzaktan değil. Camilla’nın eski Basın Sözcüsü Julian Payne, Konsort Kraliçe’nin Kral 3. Charles üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve çiçeği burnunda Kral’ın eşinin sözünden çıkmadığını ileri sürdü.

Fotoğraflar: AP

‘KURUMA TAMAMEN SAYGILI AMA…’

Kral Charles’ın kendi görevlerinde de karar vermeden önce Camilla’ya danıştığını öne süren Payne, Kraliyet konutu ile ilgili kararların Camilla ile görüşmeden alınmadığını belirtti.

70’li yıllarda Prens Charles ile fırtınalı bir ilişki yaşayan fakat, evlilik teklifini kabul etmeyen Camilla’nın özgürlüğüne düşkün bir karakter olduğu biliniyor.

Eski Basın Sözcüsü Payne, Camilla’nın Kraliyet mensubu olmayı fazla ciddiye almadığını ve bu sayede başarılı olduğunu ifade etti ve ekledi:

“Rolüne ve içinde bulunduğu kuruma tamamen saygılı. Ancak, kendisini feda edecek kadar değil!”

CHARLES, CAMILLA YANINDAYKEN DAHA RAHAT

Konsort Kraliçe yıllar içinde hem Kraliyet Ailesi hem de kamuoyu tarafından istenmeyen kişi olarak hedef halindeydi. Camilla’nın üzerinde toplanan olumsuz görüşleri hiçbir dönem ciddiye almadığını söyleyen Payne, “Ne zaman, Konsort Kraliçe’lik konusunu ona açsam suratıma ifadesiz bir bakış atar ve bu konu hakkında ne düşündüğüne dair gerçek fikrini asla size söylemezdi” diyor.

Konsort Kraliçe’liği önemsemeyen Camilla, Prensliği döneminde Charles ile yakından ilgileniyordu. Birçok kraliyet yorumcusu bugün bile, Kral 3. Charles’ın Camilla yanındayken daha rahat göründüğünü ifade ediyor.

DÜNÜN ‘İSTEMEYEN KADIN’I BUGÜNÜN KONSORT KRALİÇESİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşının bulunduğu Westminster Hall’daki nöbete diğer aile üyeleriyle katılan Camilla, merhum Kraliçe’nin çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward arasında yer aldı.

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‘SEVGİ DOLU YARDIMINA GÜVENİYORUM’

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Kral 3. Charles, merhum annesinin sevgisi ve şefkatini överken, ailesi için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

“Hayatım değişecek, şu anda ailem için de bir değişim dönemindeyiz” ifadesini kullanan Kral 3. Charles, “Sevgili karım Camilla’nın sevgi dolu yardımına güveniyorum. 17 yıl önce evlendiğimden beri yaptığı sadık kamu hizmeti sayesinde, o benim Kraliçemdir. Yeni rolünün taleplerini yerine getireceğini ve sarsılmaz bir sadakatle çalışacağını biliyorum” demişti.

CAMILLA VE CHARLES NE ZAMAN VE NASIL TANIŞTI?

Prens Charles ve Camilla’nın tanışıklıkları 1969 yılına kadar uzanıyor. 21 yaşında Windsor’da bir polo maçı esnasında Camilla ile karşılaşan Charles, ilk görüşte âşık oldu.

Camilla’nın başına buyruk hallerinden ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünden bir hayli etkilenen Charles için bu ilişki basit bir aşk hikayesinden çok daha öte bir anlam taşıyordu.

İlk buluşmalarında Camilla’nın kendi ailesiyle ilgili şakası ve alaycılığı Charles’ı adeta büyülemişti.

‘BÜYÜKANNEM BÜYÜKBABANIZIN METRESİYDİ’

Kendi ailesi ile Kraliyet Ailesinin arasındaki bağlantılara değinen 23 yaşındaki Camilla, “Büyük büyük annem, büyük büyük büyükbabanızın metresiydi. Ortak bir noktamız olduğunu hissediyorum” dediğinde Charles donup kalmış ve onun mizah duygusundan bir hayli etkilenmişti. Çift, tanıştıktan kısa bir süre sonra çıkmaya başladı.

Yaygın iddialara göre, Camilla’ya evlenme teklif eden fakat reddedilen Charles’ın donanmaya katılmasıyla ikilinin arası da bir hayli açılıyordu. Ama Charles, kendisi için tutkuya dönüşen Camilla ile iletişimi kesmemeye özen gösteriyordu. CAMILLA DAHA ÖNCE KİMİNLE EVLİYDİ?

Aslına bakılırsa Kraliçe 2. Elizabeth, Camilla’yı bir türlü kabullenemiyordu. Camilla’nın ailesi üst sınıf, varlıklı ve iyi bağlantılara sahip bir aileydi ama soylu bir aileden değildi. Tahtın varisiyle evlenmek, monarşinin sıkıcı atmosferine dahil olmak da 1947 doğumlu Camilla’nın da istediği bir gelecek değildi.

Charles’ın yokluğu ile melankolik bir hâl alan ilişkiden kurtulmak için Camilla, 1973 yılında Charles’ın arkadaşı olan İngiliz Ordusu’nda Binbaşı Andrew Parker Bowles ile nişanlandı. Fakat burada işler bir hayli karmaşık bir hâl almıştı. Çünkü Binbaşı Bowles, Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne ile ilişki yaşıyordu.

Ayrıca, Camilla’nın kendisini yok sayması ve mektuplarını cevapsız bırakmasıyla bir hayli sarsılan Prens, sevdiği kadının arkadaşı ile evlenme arifesinde olduğunu duyunca iyice yıkıldı.

CHARLES, CAMILLA’NIN BOŞLUĞUNU DIANA İLE DOLDURMAK İSTEDİ

Camilla ve Andrew, 1973’te nişanlandı ve aynı yılın Temmuz ayında evlendi. Düğünlerine ise Kraliçe 2. Elizabeth, Prenses Margaret ve Andrew’in bir dönem birlikte olduğu Prenses Anne katılmıştı. Ailesinin bu evliliğe olan desteği de Charles’ı bir hayli üzmüştü.

Camilla’nın yarattığı boşluk nedeniyle toparlanmakta bir hayli zorlanan Charles, 1980 yılında o sırada 18 yaşında olan Diana Spencer ile çıkmaya başladı. Fakat ne yaparsa yapsın Camilla’yı unutamıyordu.

Fakat buna rağmen 1981 yılında Charles ve Diana, “yüzyılın düğünü” olarak adlandırılan ve dünya çapında yaklaşık 750 milyon kişi tarafından izlenen törende evlendi. Düğüne Camilla da katıldı.

CHARLES, DIANA İLE EVLENMEDEN HEMEN ÖNCE CAMILLA’NIN YANINDAYDI

Charles ne yaparsa yapsın Camilla’yı unutamıyordu. Işıltılı güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Diana ile evlenme arifesinde olan Charles’ın gözü Camilla’dan başkasını görmüyordu.

Düğünden haftalar önce eski kız arkadaşı Camilla ile buluşan Charles, ona bir bilezik aldı. Birbirlerine özel mektuplarında kullandıkları takma adlar olan Gladys ve Fred’in kısaltması olan “G” ve “F” bileziğin içine işlenmişti.

Aradan geçen yıllarda Charles ve Diana’nın iki çocuğu oldu. Kamuoyu tarafından peri masallarını andıran masalın ardında ise Charles’ın unutamadığı derin bir aşk acısı vardı. Öyle ki, bu durum Diana’yla olan ilişkilerini de ciddi ciddi etkilemeye başlamıştı.

1981’de gerçekleşen düğün öncesinde Diana ile bir televizyon kanalına röportaj veren Charles, ilk kez burada “ayrı dünyaların insanları” olduklarını hissettirmişti. Charles’a yöneltilen “Aşık mısınız?” sorusuna Diana hiç düşünmeden “Elbette!” cevabını verirken Charles, duygusuz bir tonla “Aşık ne demekse…” ifadelerini kullanmıştı.

Tarihçi Sally Bedell Smith tarafından kaleme alınan Prens Charles biyografisi, Prince Charles: The Passions and Paradoxes, Charles ve Camilla’nın ilişkisinin 1986’da yeniden alevlendiğini ortaya çıkarttı.

2005 yılında evlenen Charles ve Camilla’nın çocukları Tom Parker Bowles, Laura Lopes; Prens Prens Williams ve Harry törende hazır bulunmuştu.

CAMILLA’NIN ÇOCUKLARI YAŞANANLARI NASIL KARŞILADI?

Prens Charles ile yeniden bir araya gelen ve yasak bir aşk yaşayan Camilla’nın Tom Parker Bowles (1974) ve Laura Lopes (1978) isminde iki çocuğu vardı. Öyle ki, Andrew ve Camilla ilk çocukları Tom doğduğunda, oğullarının vaftiz babası olması için Charles’ı seçmiş, kalbi yaralı Prens ise bu talebi buruk bir şekilde onaylamıştı.

Bugün 47 yaşında olan Tom Parker Bowles, 2015 yılında TV programı A Current Affair’a verdiği bir röportajda, annesinin evli Galler Prensi ile yaşadığı ilişkinin dünya çapında bir olay haline gelmesiyle aile hayatlarının nasıl parçalandığını anlatmıştı.

1992 yılında patlak veren Camillagate skandalı olarak medyaya yansıdığı dönemde 18 yaşında olan Tom Parker, ergenlik döneminde paparazzilerden kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Motosikletlerle veya arabalarla kovalanmak bir süre sonra tamamen normal bir hâl almıştı” diyen Parker, okulda yaşadığı sıkıntılar ve sosyal baskı nedeniyle bir dönem uyuşturucu kullandığını söyledi.

CAMILLA, KRALİYET UNVANLARINI ÇOCUKLARINA DEVREDEMEYECEK

Babasının çok disiplinli olduğunu, annesinin ise alaycı ve arkadaş canlısı bir olduğunu söyleyen Parker, yaşanan onca badireden sonra Yemek ve kültür yazılarıyla isminden söz ettiren biri haline geldi.

Yaşanan krizlerden ve Kraliyet Ailesinin geleneklerinden uzakta durmayı tercih eden Camilla’nın çocukları, “Biz sıradan insanlarız” demekle yetiniyor.

Peki ama Konsort Kraliçenin çocukları Tom ve Laura, annelerinden ötürü Kraliyet unvanı alacak mı?

Camilla’nın unvanları Charles’a bağlı olduğundan, Konsort Kraliçe unvanlarını çocuklarına devredemeyecek. Ancak Tom ve Laura toplum nezdinde fark yaratan “iyi işler” yaparlarsa unvan için aday gösterilebilecekler.

CAMILLAGATE SKANDALI NEYDİ?

Takvimler 17 Ocak 1993’ü gösterdiğinde Charles ile Camilla arasında 1989’da gerçekleşen tutkulu telefon konuşması kamuoyuna yansıdı. Medya tarafından “Camillagate skandalı” olarak yansıtılan telefon konuşmaları sadece İngiltere değil, tüm dünyada büyük ses getirdi.

Charles ve Camilla arasında geçen konuşmaların öncesinde de halk Prens Charles ve Prenses Diana’nın evliliğinin sorunlu olduğunu biliyordu. İkili arasında yaşanan sevgisizlik ise gazete sayfalarındaydı. Fakat Charles ve Camilla arasındaki telefon konuşmalarında geçen ifadeler İngiliz Kraliyet Ailesi için çok büyük bir utanç kaynağı olmuştu.

Camillagate olayında yayınlanan cinsel içerikli telefon görüşmesinin deşifrelerinde geçen mahrem detaylar ise ülkede büyük infial yaratmıştı.

CHARLES BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Skandal o kadar büyüktü ki Charles, halk tarafından istemeyen kişi ilan edilmişti. Yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Charles iyi bir kral olur” diyenlerin oranı yüzde 41’e kadar gerilemişti. Artık, Charles’ın Kral olmaya layık olmadığını savunuluyor; taht hakkından feragat etmesi, Kraliçe’nin ardından tahta Prens William’ın geçmesi gerektiği yüksek sesle savunuluyordu.

Tüm bunlar yaşanırken Prens, Prenses Diana’ya sadık olduğunu dile getiriyordu. Fakat, Camilla hâlâ bu evliliğin üçüncü kişisiydi. Diana, eşini elinden alan kadını bir kaşık suda boğmak istediğini gizlemiyordu. Fakat, Camilla’da Charles’ı bırakmaya niyetli değildi.

Öyle ki ikili arasında geçen diyalogda, Camilla ona “İstediğin her şeye sahipsin. Dünyadaki tüm erkekler sana aşık. İki güzel çocuğun var daha ne istiyorsun?” diyerek çıkışmış, Diana ise “Kocamı istiyorum!” diyerek ona tepki göstermişti.

İNGİLİZ HALKI CHARLES VE CAMILLA’YI İSTEMEDİ

Camilla ve Andrew Bowles çifti, 1995 yılında birbirlerine boşanma davası açtı. Dava süresince “Camillagate skandalı”na değinmeyen ve ilişkilerinin sona ermesiyle ilgili ayrıntıya girmeyen çift, “Evliliğimiz boyunca her zaman oldukça farklı ilgi alanlarımızı takip etme eğilimindeydik. Bu nedenle son yıllarda tamamen ayrı hayatlar yaşar hale gelmiştik” açıklamasını yapmakla yetindi.

Camilla ve Andrew Bowles’un ardından, Charles ve Diana’nın Ağustos 1996’da resmen boşandıkları duyuruldu. 1997’de ise İngiliz halkının kalbinde taht kuran Prenses Diana Paris’te geçirdiği araba kazasında hayatını kaybetti.

Prenses Diana’nın acısı daha çok tazeyken 1999 yılında Charles ve Camilla basının karşısında boy gösteriyordu. Kraliyet Ailesinin saray ve basın danışmanları ikilinin ilişkilerini meşrulaştırmak için büyük çaba sarf etmişti. Uzun süre ayrı yaşamlar süren Charles ve Camilla 2005 yılında evlendi.

Fakat, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin “Camillagate skandalı” ikilinin üzerine yapışmıştı. İngiliz halkı 2005 yılında gerçekleşen bu evlilikten rahatsız olduklarını dile getiriyordu. Çünkü, bu durum Camilla’yı Konsort Kraliçesi yapacaktı; fakat halkın gönlündeki tek Kraliçe adayı Diana’ydı.

Alice Keppel ve İngiltere Kralı VII. Edward

TARİHTE YAŞANAN YASAK AŞK TEKERRÜR ETTİ

Kimilerine göre ise tarih tekerrür etmişti. Camilla’nın 1969’da ilk tanıştıklarında Prense yaptığı şaka aslında gerçek bir olaya dayanıyordu.

Camilla’nın büyük büyük annesi Alice Keppel, 1870’li yıllarda Prens Charles’ın büyük büyük büyükbabası VII. Edward ile yaşadığı yasak aşk ile biliniyordu. Keppel, Kralın metresi olarak tarihe geçmişti.

Bu tarihsel gerçek ise Kraliçe 2. Elizabeth’in Camilla ile Charles’a onay vermemesinin belki de esas nedeniydi.

BUGÜN HALK CAMILLA’YI KABUL EDİYOR MU?

Kraliyet yazarı Clive Irving’e göre Düşes Camilla Parker, İngilizlerin gözünde “İstenmeyen kadın” imajını koruyor. Irving’e göre her zaman Kral Charles’ın gölgesinde kalmayı tercih edecek olan Camilla,Prenses Diana gibi parlamayacak.

Yazar Irving’e göre 75 yaşındaki Camilla bir kral eşi olarak “göz önünde bir figür” olmayacak. Ünlü yazar, “Bence geride kalmak için çok özen gösterecek. Camilla’nın sorunu ilişkisinin tüm geçmişi ve Diana’yı yok eden kişi olarak görülmesi. Kraliçe de Camilla’nın Charles-Diana evliliğinin altını oyan kişi olmasına üzülüyordu” ifadesini kullandı.