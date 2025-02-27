ABDULLAH ÖCALAN’DAN YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllar sonra ilk kez fotoğrafı paylaşıldı. DEM Parti heyetinin İmralı’da gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından kamuoyuna sunulan bu fotoğraflar, siyasi çevrelerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve bazı avukatlar yer aldı.

Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, İstanbul’a dönerek basın toplantısı düzenledi ve Abdullah Öcalan’ın yeni fotoğraflarını basınla paylaştı.

SİYASİ GÜNDEMDE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Öcalan’ın fotoğrafının paylaşılması, Türkiye’deki siyasi gündemi hareketlendirdi. Bu gelişme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı “İmralı çağrısı” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” vurgusu ile birlikte değerlendiriliyor.

Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merak edilirken, DEM Parti heyetinin yaptığı açıklamalar ve fotoğrafların paylaşılması, çeşitli siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden oldu.

ÖCALAN’IN MESAJI MERAK KONUSU

Abdullah Öcalan’ın bu görüşmede ne tür mesajlar verdiği ve PKK’nın geleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunup bulunmadığı kamuoyunda merakla bekleniyor. Görüşmenin detayları ile ilgili yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

YENİ BİR SÜREÇ Mİ BAŞLIYOR?

Bu fotoğrafların paylaşılması, Türkiye’de olası yeni siyasi gelişmelere işaret eder mi sorusunu akıllara getiriyor. Siyasi yorumcular, bu gelişmenin gelecekte farklı adımların habercisi olabileceğini değerlendirirken, hükümet kanadından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com