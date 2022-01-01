48 yaşındaki Hande Ataizi’nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı
Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan dizinin Cana’sı Hande Ataizi, iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
48 yaşındaki Hande Ataizi adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik ile başrolü paylaşıyor.
Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan Hande Ataizi şimdilerde Camdaki Kız dizisindeki Cana rolüne hayat veriyor.
İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Ataizi, 90 kiloluk halterle antrenman yaptı.
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi, “Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim” demişti.
İddialı spor paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu “Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel” açıklamasında bulundu.
Hande Ataizi, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
48 yaşındaki güzel oyuncunun öne çıkan bazı paylaşımları şöyle…