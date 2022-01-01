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48 yaşındaki Hande Ataizi’nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı

48 yaşındaki Hande Ataizi’nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı
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02 Şubat 2022 - 14:50

48 yaşındaki Hande Ataizi’nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan dizinin Cana’sı Hande Ataizi, iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 1

48 yaşındaki Hande Ataizi adından söz ettirmeye devam ediyor.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 2

Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik ile başrolü paylaşıyor.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 3

Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan Hande Ataizi şimdilerde Camdaki Kız dizisindeki Cana rolüne hayat veriyor.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 4

İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Ataizi, 90 kiloluk halterle antrenman yaptı.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 5

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi, “Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim” demişti.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 6

İddialı spor paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu “Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel” açıklamasında bulundu.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 7

Hande Ataizi, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 8

48 yaşındaki güzel oyuncunun öne çıkan bazı paylaşımları şöyle…

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 9
48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 10
48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 11
48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 12
48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 13

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 14

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 16

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 17

48 yaşındaki Hande Ataizi'nin iddialı spor paylaşımı olay oldu! Gençlere taş çıkardı - Sayfa 21

 

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