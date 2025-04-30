ABD’NİN YENİ ANKARA TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’nin Washington’daki diplomatik ilişkilerini yönetecek isim olarak önerilen iş insanı Tom Barrack, ABD Senatosu’nda yapılan oylamada 60 oyla onaylandı. 36 senatör “hayır” oyu verirken, Barrack’ın büyükelçiliği resmen kabul edildi. Türk-Amerikan ilişkilerinde etkili rol oynaması beklenen Barrack, uzun süredir “Türk dostu” kimliğiyle tanınıyor.

“TÜRKİYE NATO’NUN STRATEJİK PARTNERİDİR”

Senato oturumlarında konuşan Barrack, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir geçiş noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, NATO içindeki rolü ve bölgesel dengeler açısından önemini vurguladı. Barrack, “Türkiye’nin NATO’ya katkıları saymakla bitmez” diyerek, diplomatik yaklaşımında Türkiye’yi merkeze alacağının sinyalini verdi.

HAFİZE GAYE ERKAN’IN ESKİ YÖNETİCİSİ

Barrack, Türkiye’de yakından tanınan bir diğer isim olan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, First Republic Bank’taki eski patronu olarak da biliniyor. 2023 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette hem Erkan’ı makamında ziyaret etmiş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de ağırlanmıştı.

TRUMP’IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ

Cumhuriyetçi Parti’de önemli bir figür olan Tom Barrack, 2016 yılında Trump’ın ilk seçim kampanyasında görev almış ve geçiş komisyonu başkanlığını üstlenmişti. Trump, Barrack’ın büyükelçilik adaylığını duyururken, “Siyasi çevrelerde saygı gören bir sağduyu insanı” ifadelerini kullanmıştı.

SERVETİ VE GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Özel sermaye yöneticisi olan Barrack, geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri adına yasa dışı lobicilik yapmakla suçlanmış, ancak 2022 yılında tüm suçlamalardan beraat etmişti. Barrack’ın 500 milyon doların üzerinde emlak ve yatırım varlığı bulunduğu belirtiliyor. Diplomasi çevreleri, Trump’la doğrudan temas kurabilen bir ismin Ankara’ya atanmasının Türkiye açısından fırsat olabileceğini değerlendiriyor.

TOM BARRACK KİMDİR?

77 yaşındaki Tom Barrack, ABD’nin California eyaletinde doğdu. Lisans eğitimini Güney California Üniversitesi, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesi’nde tamamladı. Ailesi Lübnan kökenli göçmen olan Barrack, kariyerine Suudi Arabistan’da avukatlık yaparak başladı. Ronald Reagan döneminde İçişleri Bakanlığı’nda görev aldı ve Reagan’la komşuluk yaptı.