Ünlü Oyuncudan İmamoğlu’na İlginç Teklif

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Adalar’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükada’nın önde gelen isimleriyle bir araya gelen İmamoğlu’na Türk Sinemasının unutulmaz aktörü Ediz Hun’dan çarpıcı bir teklif geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugününü Adalar ilçesine ayırdı. Özellikle Büyükada konusunda gelen eleştiriler ve şikayetler üzerine, Anadolu Kulübünde adanın önde gelen isimleriyle bir araya gelen İmamoğlu, sorunları dinledi.

Edinilen bilgiye göre en fazla şikayet faytonların devreden çıkmasının ardından ada içerisinde ulaşımın bir türlü rayına oturmamasından oldu. Büyükada’nın bakımsızlığından ve esnafın gelen Arap turistler nedeniyle fiyatları şişirmesinden yakınıldı.

Ekrem İmamoğlu bütün bu sorunları tek tek not aldı ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile paylaştı.

AT ÇİFTLİĞİ KURULSUN

Ekrem İmamoğlu’na bir öneri de 1960 yılından beri Büyükada’da yaşayan Türk Sinemasının efsane ismi, eski milletvekili, çevreci Ediz Hun’dan geldi.

Ediz Hun Adaların at ve hayvan çiftliği kurulması için çok uygun olduğunu, özellikle zihinsel ve bedensel engelli çocukların bu çiftliklerde tedavi görebileceklerini söyledi.Teklifi olumlu bulan İBB Başkanı bu konuda araştırmalara başlayacaklarını söyledi.