BAKANLIK NEVZAT BAHTİYAR’IN CEZASINA İTİRAZ ETTİ!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

BAKANLIK CEZANIN ARTIRILMASINI TALEP EDİYOR

Bakanlık avukatları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak Bahtiyar’a verilen cezanın artırılması gerektiğini savundu. İtiraz dilekçesinde, sanığın olayın aydınlatılmasını engellediği ve adaletin tam anlamıyla sağlanması için daha ağır bir ceza alması gerektiği vurgulandı.

Dosyanın istinaf mahkemesine taşınmasıyla birlikte, mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

DİYARBAKIR BAROSU DA İTİRAZ ETTİ

Daha önce Diyarbakır Barosu da Nevzat Bahtiyar’ın aldığı 4 yıl 6 aylık hapis cezasının yeterli olmadığını belirterek, karara itiraz edeceğini açıklamıştı. Baro, olayın vahameti göz önüne alındığında daha ağır bir cezanın verilmesi gerektiğini savunuyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZALARI VERİLDİ

Mahkeme, olayın baş sanıkları olarak görülen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Nevzat Bahtiyar, olayla doğrudan bağlantılı bulunmamakla birlikte suç delillerini yok ettiği gerekçesiyle daha hafif bir ceza almıştı.

Bakanlığın ve Diyarbakır Barosu’nun yaptığı itirazların ardından dosyanın yeniden ele alınması, ceza miktarında değişiklik olup olmayacağı konusunda kritik bir süreç başlattı.

KARAR NE OLACAK?

Yargı süreci devam ederken, kamuoyu davanın seyrini yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocukların haklarını savunmak adına bu tür davaların takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net