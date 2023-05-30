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Seçim gecesi CHP’de yaşananlar ortaya çıktı! ‘Çok kişi ağladı…’

Seçim gecesi CHP’de yaşananlar ortaya çıktı! ‘Çok kişi ağladı…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2023 - 11:58
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip ettiğini söyleyen gazeteci Özlem Gürses, “CHP Genel Merkezi’nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. En çok CHP Gençlik Kolları’ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm” dedi.

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