ABD’DEN PKK’YA SİLAH BIRAKMA DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği halka açık törenle silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, PKK’nın silahlarını toplu şekilde yakarak bırakmasının, bölgede barış ve istikrar için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bruce, bu gelişmenin yalnızca Irak ve Suriye için değil, tüm Orta Doğu’da olumlu bir sürecin başlangıcı olabileceğini ifade etti.

ABD’nin PKK’yı uzun yıllardır terör örgütü olarak tanıdığını hatırlatan Bruce, bu silah bırakma kararının, terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki silahlı çatışmaların sona ermesini ve tüm tarafların diyaloğa yönelmesini desteklediklerini vurguladı. Özellikle Suriye’de faaliyet gösteren SDG’nin, bundan sonraki süreçte mevcut yönetimle daha uyumlu hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğini önemsediği, şiddetin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasının öncelik olduğu belirtildi. PKK’nın attığı bu adımın, bölge ülkeleri arasında yeni bir diyalog sürecine zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Uzmanlar, ABD’nin barışa verdiği bu açık desteğin, Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından da olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda barış ve istikrara yönelik beklentileri güçlendirirken, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden ülkeler için de önemli bir mesaj niteliği taşıyor.