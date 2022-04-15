Savaşın şiddeti hiç olmadığı kadar artıyor! Kruvazör’ün batırılması sonrası Rusya’dan tehdit

Ukrayna, dün Rusya donanmasına ait Moskova kruvazörünü Neptün füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı geminin taşıdığı mühimmatın patlaması nedeniyle battığını duyururken bugün yaptıkları açıklama tansiyonun daha da artacağına işaret etti.

Rusya’nın Yılan Adası’nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı “Moskova” kruvazörünün, Ukrayna tarafından dün sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vuruldu.

RUSYA, GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, konuya ilişkin “Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor” ifadeleri yer aldı. Bu sözlerle saldırı iddialarını yalanlamış oldular.

“KİEV’E FÜZE SALDIRILARI ARTACAK”

Rusya Savunma Bakanlığı bugün ise yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev’deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” denildi.

Bakanlık açıklamasında, “S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna’ya ait MI-8 helikopterini düşürdü” ifadelerini kullandı. Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasının ise tamamen ele geçirildiğini duyurdu.