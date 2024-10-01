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ABD’den İsrail’e destek: Asker gönderiyorlar

ABD’den İsrail’e destek: Asker gönderiyorlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:07
Gazze’de katliamı sürdüren, bu sabah da Lübnan’a kara harekatı başlatan İsrail’e sınırsız destek veren ABD, Orta Doğu’da konuşlu askeri gücüne takviye personel ve savaş uçağı gönderiyor.

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