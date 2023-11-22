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Küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Bakan Kacır detayları duyurdu…

Küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Bakan Kacır detayları duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Kasım 2023 - 15:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

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