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ABD Ukrayna’ya Silah Sevkiyatını Yeniden Başlattı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz günlerde askıya aldığı Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatına yeniden başladı. Pentagon’un yaptığı mühimmat kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, özellikle cephede kritik öneme sahip 155 milimetrelik top mermileri ve Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri (GMLRS) Ukrayna’ya gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, sevkiyatın yeniden başlatılmasının Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmak ve Rusya’nın artan saldırılarına karşı koymak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle son dönemde Rusya’nın başkent Kiev’e yönelik 740’tan fazla füze ve İHA saldırısı düzenlemesi, bu kararın alınmasında etkili oldu. Bu saldırılar sonrası Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı daha da belirginleşti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, sevkiyat kararının ABD çıkarlarını ve Ukrayna’nın direnişini destekleme amaçlı olduğu ifade edildi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Patriot hava savunma sistemlerinin de Ukrayna’ya gönderilebileceğini duyurması, ilerleyen süreçte daha kapsamlı yardımların gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

ABD Ukrayna’ya Silah Sevkiyatını Yeniden Başlattı
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