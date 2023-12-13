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Jasper Kasırgası Avustralya’nın kuzey kıyılarını vurdu

Jasper Kasırgası Avustralya’nın kuzey kıyılarını vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Aralık 2023 - 14:19
Avustralya’nın kuzey bölgelerinde etkisini göstermesi beklenen Jasper Kasırgası, ülkenin kuzeyindeki Queensland eyaleti kıyılarını vurdu.

Avustralya’daki ulusal haber servisi 9News’un haberine göre, Avustralya’nın Meteoroloji Bürosu, Jasper Kasırgası hakkında açıklama yaptı.

Ülkenin kuzeyinde etkisini göstermesi beklenen kasırganın Queensland eyaleti kıyılarını vurduğu kaydedilen açıklamada, bölge sakinleri şiddetli ve yoğun yağışlara için önceden uyarıldı.

Kategori 2 seviyesine ulaşan kasırganın özellikle eyaletin kuzeyindeki Cooktown ile Port Douglas kentleri arasında kalan bölgede ani sellere yol açabilecek yoğun yağışlara neden olacağı vurgulanan açıklamada, bölge halkı saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlara karşı uyarıldı.

Açıklamada ayrıca bölge halkına kasırga nedeniyle meydana gelecek ani seller ve yağışlara karşı yetkililer tarafından açıklanan güvenli bölgelere sığınmaları tavsiye edildi.

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