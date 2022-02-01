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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce…

Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce…
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01 Nisan 2022 - 13:12

Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce…

Ünlü oyuncu ve spiker Defne Samyeli bu sefer sahnede sırt dekoltesi tercih etti. Kalça hizasına kadar gelen dekoltesiyle boy gösteren Samyeli, yine hayranlarından tam not aldı.

Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 1

Eski haber spikeri Defne Samyeli şarkıcılık kariyerinde ilerliyor.

Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 2

Ünlü isim, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 3

Son dönemde bazı kulüplerde sahneye çıkan şarkıcıya yöneltilen “Daha büyük alanlarda, daha büyük kitlelere konser vermek ya da Harbiye’de çıkmak ister misiniz?” sorusu, Samyeli’ni kızdırdı.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 4

Ünlü isim, bu soru üzerine, “Bu hafta iki konserim var. Daha büyük alanlarda sahne alıyorum zaten. Harbiye sahnesi her zaman gündemde, ben tercih ettiğim zaman o da olacak” diye konuştu.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 5

Bu açıklamasının ardından Ortaköy’de sahne alan Defne Samyeli yine iddialı bir seçim yaptı.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 6

Düşük bel modasına uyan Defne Samyeli yarım büstiyeriyle dikkat çekti.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 7

Düşük bel modasına uyan Defne Samyeli yarım büstiyeriyle dikkat çekti.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 8

Defne Samyeli bu sefer sırt dekoltesi tercih etti.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 9

Sahnede arkasını dönen ünlü isim hayranlarını mest etti.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 10

Konserinden fotoğrafları da paylaşan Defne Samyeli’ye ateş emojisi yağdı.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 11

İşte o kareler…

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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 12
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 13
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 14
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 15
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 16
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 17
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 18
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 19
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 20
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 21
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 22
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 23
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 24
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 25
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 26
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 27
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 28
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 29
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Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce… - Sayfa 30
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