ABD Meclisinde ‘ulusal güvenlik’ uyarısı: Rusya korkusu mu başladı?

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, ‘ulusal güvenlik tehdidi’ hakkında edindiği bilgileri tüm meclis üyeleriyle paylaştığını açıkladı. Öne sürülen dış tehdidin Rusya’nın hipersonik füzesi olup olmadığı ise merak konusu oldu.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ulusal güvenlik tehdidi uyarısında bulundu. Turner, komiteninhakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu belirtti. Açıklamasında,ifadelerine yer verdi. Turner, söz konusu tehdit hakkında daha fazla bilgi vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Turner gibi tehdit konusunda ayrıntı vermedi. Sullivan, “Bugün daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Dediğim gibi, (Turner) ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum ve açıkçası nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz, ancak bugün burada kürsüde dururken daha fazla bir şey paylaşamam” dedi.

ABD’NİN ÖNLEMİ, RUSYA KORKUSU MU?

Aynı zamanda, ABD basını Rusya hakkında iddialar ortaya atmaya başladı. Rusya’nın uzaya nükleer füze yerleştirdiği ve uyduları hedef aldığı iddiasıyla ilgili olarak ABD’nin bu konuda herhangi bir hazırlığının olmadığı tartışmaları ülke genelinde başladı.