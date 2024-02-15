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Kuzey Kore’nin Padasuri-6 füzesi denemesi: Karadan denize fırlatıldı

Kuzey Kore’nin Padasuri-6 füzesi denemesi: Karadan denize fırlatıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 11:21
Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesinde karadan denize fırlatılan yeni tip Padasuri-6 füzesinin test edildiğini duyurdu.Ülke lideri Kim Jong-un, “Düşman tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde, bunu Kuzey Kore’nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon olarak göreceğiz” açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE’DENGÜNEY KORE’YE MEYDAN OKUYAN AÇIKLAMALAR…

Yeni yılda silah programına hız kazandırarak Güney Kore ve ABD’ye meydan okuyan Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin resmi açıklamada bulundu. Denizden karaya fırlatılan yeni tip Padasuri-6 füzesinin test edildiği belirtilirken, ülke lideri Kim Jong-un’un denetiminde gerçekleştirildiği vurgulandı. Fırlatılan füzelerin hedef olarak belirlenen tekneyi vurmadan önce Doğu Denizi üzerinde yaklaşık 23 dakika uçtuğu aktarıldı. Ateşlenen füze sayısına dair bilgi verilmedi.

Test sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim Jong-un, Güney Kore’nin deniz devriyesi bahanesiyle ülkesinin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve savaş gemilerinin Kuzey Kore sularına girmesine izin verdiğini ifade etti. Kim, uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunduğu Güney Kore’nin deniz sınırını silah ve eylem gücüyle koruyacaklarını belirtti.

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Özellikle Yeonpyeong Adası ve Baengnyeong Adası’nın kuzeyindeki deniz sınırı bölgesinde askeri hazırlıkları arttırma talimatı veren Kim, düşmanın Kuzey Kore’nin egemenliğine yönelik bir ihlal olarak değerlendireceklerini ve meşru müdafaa hakkı kullanarak devletin egemenliğini ve güvenliğini savunacaklarını vurguladı.

Güney Kore ordusunun dün yapılan açıklamasına göre, Kuzey Kore’nin ülkenin doğu kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği bildirilmişti. Pyongyang’ın bu yılki 5. seyir füzesi testi olarak kaydedilen bu deneme, önceki testlerle birlikte artan füze denemeleri arasında yer aldı.

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