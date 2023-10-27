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Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı

Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ekim 2023 - 15:57

Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda 610 kilo kokain ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucuyu Ekvator’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerin içinde yakaladı.

Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı’na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ekvator’dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

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Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek ‘x-ray’ taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı.

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Narkotik dedektör köpeği ‘Anka’nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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