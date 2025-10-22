ABD, Alperen Şengün’ü Konuşuyor: Rekorları Alt Üst Eden Milli Yıldız

NBA 2025-2026 sezonunun açılış maçı, milli basketbolcumuz Alperen Şengün için unutulmaz bir geceye dönüştü. Houston Rockets formasıyla sahaya çıkan Şengün, Oklahoma City Thunder karşısında gösterdiği performansla hem NBA dünyasını hem de Türkiye’yi heyecanlandırdı.

Yaklaşık 49 dakika süre alan milli oyuncu, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile istatistik kağıdını doldurdu. Özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden attığı 5 isabetli atış, kariyer rekorunu da yenilemesine yol açtı. Bu performans, Şengün’ü NBA tarihine geçiren bir başarıya dönüştürdü: Sezon açılış maçında en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydeden ve aynı zamanda 5 üçlük atan ilk pivot oyuncu.

Maçın Özeti ve Gelişmeleri

Maç, iki uzatma periyodu sonunda Oklahoma City Thunder’ın 125-124 galibiyeti ile tamamlandı. Rockets’ın sezon açılışında mağlubiyet serisi devam etmiş olsa da Alperen’in performansı, takımın maç boyunca ayakta kalmasında kritik rol oynadı.

Milli yıldız, özellikle hücumda takım arkadaşlarını etkili kullandı, alan savunmalarını zorladı ve üçlük tehdidiyle Thunder’ın savunma planlarını altüst etti. Şengün’ün saha içindeki liderliği ve oyun zekası, Rockets taraftarları tarafından büyük takdir topladı.

ABD Basını Alperen’i Övdü

ABD’deki basın, Alperen Şengün’ün performansını geniş yer ayırarak yorumladı. Sports Illustrated, “Alperen Şengün’ün muhteşem oyunu, NBA açılış maçındaki rekoruna rağmen hüsranla sona erdi” başlığıyla haberi duyurdu. Dergi, Şengün’ün MVP ödülüne layık bir performans sergilediğini vurgularken, “NBA taraftarları, Alperen’in bu yıl neler ortaya koyacağını görme şansı buldu” ifadelerini kullandı.

ESPN ise milli oyuncunun galibiyet için yeterli olamadığını belirtse de performansına övgüler yağdırdı:

“Alperen Şengün’ün Thunder karşısındaki 39 sayılık performansı, galibiyet için tek başına yeterli olmasa da sahadaki etkinliği göz kamaştırıcıydı.”

Yahoo’dan Detaylı İstatistik Analizi

ABD merkezli Yahoo, Şengün’ün istatistiklerini detaylı olarak inceledi. Özellikle üçlük performansına dikkat çekildi:

“Şengün, geçen sezon maç başına yalnızca bir üçlük atarken, isabet oranı %23,3 idi. Ancak bu sezon açılış maçında 5 üçlük isabetiyle sahayı adeta ateşe verdi. Bu oyun tarzı, Rockets’ın hücumunu daha geniş bir yelpazeye taşıyor ve Şengün’ün güvenini artırıyor.”

Yahoo, ayrıca Şengün’ün saha içi etkisinin sadece istatistiklerle sınırlı kalmadığını, takımın hücum çeşitliliğini artırdığını ve rakip savunmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Alperen Şengün, NBA Tarihine Geçti

Milli oyuncu, hem bireysel hem de tarihsel anlamda NBA’de önemli bir başarıya imza attı. StatMuse verilerine göre, NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük atan ve aynı zamanda 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydeden ilk pivot olma unvanını aldı.

Bu performans, Şengün’ün kariyerinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Uzun süre üçlük tehdidi olarak etkili olmayan bir pivotun bu kadar yüksek bir performans sergilemesi, hem uzmanlar hem de taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Taraftarların ve Sosyal Medyanın Tepkisi

ABD ve Türkiye’de sosyal medyada Alperen Şengün’ün performansı yoğun ilgi gördü. Twitter ve Instagram’da binlerce paylaşım ve yorum yapıldı. Taraftarlar, “Rekorların adamı”, “MVP potansiyeli var”, “Alperen tarih yazdı” gibi ifadelerle milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

Sezonun Geri Kalanı İçin Umut Verici Başlangıç

Her ne kadar Rockets sezon açılış maçını kaybetse de, Alperen Şengün’ün performansı, takımın moralini ve oyuncunun özgüvenini artırdı. Bu etkileyici açılış, hem takım içindeki rolünü pekiştirdi hem de NBA’deki etkisini büyüttü.

Basketbol otoriteleri, Şengün’ün bu performansını değerlendirerek, “Pivot oyuncular arasında böyle bir oyun görmek nadirdir” yorumunu yaptı. Milli oyuncu, bu sezon Rockets’ın hücum ve savunma planlarının kilit figürü olacağını şimdiden gösterdi.

Sonuç: Alperen Şengün, NBA’de Ses Getirdi

Alperen Şengün, NBA 2025-2026 sezonuna damgasını vurarak, sadece Türkiye’de değil, ABD’de de gündem oldu. İstatistikleri ve saha içi liderliğiyle adından söz ettiren Şengün, kariyerine yeni bir sayfa açtı. Bu performans, hem MVP adaylığı hem de Rockets’ın sezon içindeki başarıları açısından önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.