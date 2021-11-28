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Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…

Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…
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28 Kasım 2021 - 17:13

Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…

 

Beşiktaşta Alex Teixeira şoku Adalesinde yırtık tespit edildi...

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” denildi.

Brezilyalı yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Beşiktaş’ın milli kalecisi Mert Günok da aynı karşılaşmada sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

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