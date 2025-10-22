Galatasaray’da Bodo Maçı Öncesi Şok! İlkay Gündoğan Sakatlandı, 3 Hafta Yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşmaya saatler kala büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu akşam sahada olamayacak.

Türk futbolunun son dönemdeki en önemli transferlerinden biri olarak Galatasaray kadrosuna katılan İlkay Gündoğan, antrenmanın son bölümünde topsuz alanda yaptığı bir depar sırasında kasında ağrı hissetti. Oyuncu hemen idmanı yarıda bırakırken, sağlık ekibi tarafından sahada ilk müdahalesi yapıldı.

İlkay Gündoğan Antrenmanı Tamamlayamadı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda yaşanan bu gelişme, teknik heyeti endişelendirdi. Yapılan kontrollerin ardından oyuncunun arka adalesinde gerilme tespit edildi. Sağlık ekibinin tavsiyesiyle risk alınmaması kararı verildi ve tecrübeli futbolcu Bodo/Glimt maçı kadrosundan çıkarıldı.

Takımın kamp programında da değişiklik yapıldığı, İlkay Gündoğan’ın dinlenme ve tedavi sürecine hemen başlandığı öğrenildi.

Okan Buruk Planlarını Değiştirdi

Teknik direktör Okan Buruk, antrenmanda yaşanan bu gelişme sonrası orta saha planlarını tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adamın, İlkay’ın yerine Sara ya da Yunus Akgün’ü ilk 11’e almayı düşündüğü öğrenildi.

Buruk’un ayrıca, maçın gidişatına göre orta saha düzeninde Torreira–Kerem Demirbay–Berkan Kutlu üçlüsünü kullanabileceği belirtildi.

3 Maçta Forma Giyemeyecek

Yapılan ilk tetkiklerde İlkay Gündoğan’ın sakatlığının ciddi olmadığı ancak kas yırtığı riski taşıdığı ifade edildi. Oyuncunun kesin durumu yapılacak MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Ancak ilk tahminlere göre Gündoğan’ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor.

Bu süreçte yıldız futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyecek.

Taraftarlar Endişeli, Sosyal Medyada Destek Yağdı

Galatasaray taraftarları, sakatlık haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede “#GeçmişOlsunİlkay” etiketi gündem olurken, binlerce taraftar yıldız futbolcuya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Taraftarlar paylaşımlarında, “Seni sağlıklı görmek istiyoruz kaptan”, “Sakatlıklar yakamızı bırakmıyor ama sen güçlüsün” ve “Dönüşün efsane olacak” gibi yorumlar yaptı.

Kulüpten Açıklama Bekleniyor

Galatasaray yönetimi ve sağlık ekibinin, İlkay Gündoğan’ın son durumu hakkında resmi bir açıklamayı akşam saatlerinde yapması bekleniyor.

Kulüp doktorlarının, oyuncunun durumu hakkında UEFA’ya da bilgi verdiği öğrenildi.

Galatasaray–Bodo/Glimt Maçı Bu Akşam

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde grubundaki üçüncü sınavına bu akşam çıkıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesi saat 22.00’de başlayacak.

Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray, grupta 6 puanla lider durumda bulunurken, bu karşılaşmayı kazanarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Ancak İlkay Gündoğan’ın yokluğu, takımın oyun planını doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Okan Buruk: “Sağlığı Her Şeyden Önemli”

Teknik direktör Okan Buruk’un yakın çevresine yaptığı açıklamada, “İlkay bizim için çok önemli bir oyuncu ama hiçbir oyuncunun sağlığı riske atılamaz. Bizim için en önemli şey, onun tamamen iyileşip sahalara dönmesi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Okan Buruk ayrıca genç oyunculara güvendiğini belirterek, “Bu tür anlarda takım ruhu daha da güçlenir. Herkes elinden geleni yapacak” dedi.

İlkay Gündoğan Sezon Başından Bu Yana Ne Yaptı?

Sezon başında Barcelona’dan transfer edilen İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Hem liderliği hem de tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayan milli yıldızın yokluğu, sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla üzdü.

Sonuç: Zorlu Maç Öncesi Moral Bozucu Haber

Galatasaray, zorlu Bodo/Glimt sınavına saatler kala önemli bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

İlkay Gündoğan’ın sahalardan uzak kalacağı sürenin uzamaması için sağlık ekibi yoğun bir tedavi programı hazırladı.

Taraftarların en büyük dileği ise, yıldız oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşup, formasıyla yeniden sahalara dönmesi.