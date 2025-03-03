97. OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen 97. Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü komedyen Conan O’Brien’ın sunuculuğunu üstlendiği gece, birbirinden iddialı yapımlar ve oyuncular arasındaki kıyasıya rekabetle dikkat çekti. İşte 2025 Oscar Ödülleri’nin kazananları ve geceye damga vuran anlar.

ANORA DAMGA VURDU

Bu yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Anora, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam beş ödülle gecenin en başarılı filmi oldu. Yönetmen Sean Baker, Anora ile En İyi Yönetmen ödülünü kazanırken, filmin başrol oyuncusu Mikey Madison En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

OSCAR KAZANANLARI TAM LİSTESİ

En İyi Film: Anora

Anora En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)

Sean Baker (Anora) En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

Adrien Brody (The Brutalist) En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

Mikey Madison (Anora) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Kieran Culkin (A Real Pain) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) En İyi Uluslararası Film: I’m Still Here (Brezilya)

I’m Still Here (Brezilya) En İyi Animasyon Filmi: Flow

Flow En İyi Belgesel: No Other Land

GECENİN UNUTULMAZ ANLARI

Bu yılki Oscar töreni sadece kazananlarla değil, duygusal ve tarihi anlarla da hafızalara kazındı. Wicked filmi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerini alarak geceye görsel anlamda damga vurdu. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangınlardan etkilenenler için yapılan anma konuşması törene duygusal bir hava kattı.

OSCAR 2025: SİNEMANIN ZİRVESİNDEKİLER

Oscar gecesi, sinema dünyasındaki yetenekleri ve sanatı kutlarken, aynı zamanda gelecekte sinema sektörüne yön verecek trendleri de gözler önüne serdi. Anora‘nın kazandığı başarı, bağımsız filmlerin Hollywood’daki yükselişini bir kez daha kanıtlarken, Zoe Saldaña gibi deneyimli isimlerin ödül alması, kariyerlerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/