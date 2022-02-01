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Araplar ,Genç Türk Modacıyı Kaptılar !

Araplar ,Genç Türk Modacıyı Kaptılar !
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12 Şubat 2022 - 14:39

Modacı: Melike Çamlıoğlu

 

Kurulduğu ilk günden beri çizgisini bozmadan devam eden ve büyüme odaklı gelişme göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MA moda dünyasında kendine özgü bir yere sahip.Arap ülkelerine yaptığı tasarımlarda sıcağın ve nemin fazla olduğu coğrafyaya uygun olarak ,giyildiği zaman insanın içerisinde kendini evinde gibi hissetmesini sağlayacak rahatlıkta olmasına özen gösteriyor.

Melike Çamlıoğlu;”Ben bir  tasarımcı olarak olarak pamukgiller taraftarıyım ,Lakin sebebine iştikal edersek , iyi mukavemet ve aşınma dayanımına sahiptir, ıslak mukavemeti yüksektir.Hidrofiliktir yani su tutabilir. Statik ve boncuklama diğer bir adıyla pillingleşme olmaz.  On iki ayı yaz olan toplumların biz günlük hayatlarında beyaz ve  beyazın katları olan renkleri giymeleri ; tuşe olarak da pamuk giymelerini mamafih buna yönelik alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz”diyor ve ekliyor “Birleşik Arap Emirlikleri içindeki emirlikler; Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. Lübnan, Kuwait, Oman, Jerussalem, Tunus, Qatar gibi ülkelere yaptığımız tasarımlar da özellikle dikkat ettiğimiz nokta tasarımlarda dikkat ettiğimiz nokta ; giyildiği zaman insanın içinde kendisini evindeymiş gibi hissetmesidir.On iki ayı yaz olan toplumların biz günlük hayatlarında beyaz ve  beyazın katları olan renkleri giymeleri ; tuşe olarak da pamuk giymelerini mamafih buna yönelik alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.” diyor

MA kumaş desenlerinde tarihsel motiflerden faydalandığını,Osmanlı,Selçuklu,Uzakdoğu,Timur dönemi motif ve desenlerini kullandığını ve bunları karşısındaki kişinin aslında okuduğunu ve satın alan kişinin de bu okumayla geldiğini belirtiyor

MA’nın kumaş desenlerinde  Osmanlı’nın  15.yy’a ait sefaretnamelerden ve vakanüvislerden , saray seksiyonundan elde ettiğimiz ortak çalışmayla   kült desenlerimizi  üç dairenin iç içe geçmesiyle oluşan çintemani, Selçuklu sanatından devralınan Rumiler ve bunun üslüplaştırılmış desenleri, rumi motiflerini lotus ve palmetle, gerekse hatayi denilen  Uzakdoğu kökenli  stilize çiçeklerle beraber uygulamaya çalışıyoruz.Şuan ise üzerine çalıştığımız desen Timur dönemine ait Pars Beneği ve kaplan postu desenlerini stilize ederek uygulamaya çalışıyoruz. Kuvvetin ve kudretin timsalini aslında karşıdaki kişi okuyor ve satın alan kişi bu bilinçle ve bu okumayla geliyor.

Türk kumaş ve kadifelerinin önemli bir koleksiyonu Topkapı Sarayı Müzesinde bulunmaktadır.  Bununla birlikte Konya Mevlâna Müzesi, Londra Victoria Albert Müzesi, Edinburg Royal Scotch Müzesi, Paris ve Lyon Müzelerinde de Osmanlı dönemine ait kumaş koleksiyonları bulunmaktadır.

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