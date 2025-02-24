BEYAZ SHOW EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR! TARİH NETLEŞTİ

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk show programlarından biri olan Beyaz Show, 7 yıllık aranın ardından yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk, programın geri dönüş tarihine ilişkin önemli detayları paylaştı.

EYLÜL 2025’TE YAYINDA OLACAK

Beyazıt Öztürk ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Ece Erken, sevilen programın yeni sezonunun Eylül 2025’te başlayacağını açıkladı. Beyaz Show, yeni sezonda 12 veya 13 bölüm olarak ekranlarda olacak. Ancak programın bu kez canlı yayınlanmayacağı ve bant çekimi olarak hazırlanacağı öğrenildi.

Erken, “Beyaz yaz aylarında çekimlere başlayacak. Kesin kararlı görünüyor. Canlı yayın olmayacak, tüm bölümler önceden çekilecek” ifadelerini kullandı.

7 YILDIR EKRANLARDAN UZAKTAYDI

İlk bölümü 6 Aralık 1996’da Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 22 sezon boyunca devam eden Beyaz Show, 4 Mayıs 2018’de sezon finali yaptıktan sonra ekranlara veda etmişti. Programın geri dönüp dönmeyeceği uzun yıllardır merak konusuydu.

Şimdi ise Beyaz Show’un dönüşü, televizyonseverler için büyük bir heyecan yarattı.

NOSTALJİ DOLU ANLAR YAŞANACAK

Beyazıt Öztürk’ün sahne performansları, ünlü konukları ve izleyicileri ekran başına kilitleyen eğlenceli sohbetleriyle özdeşleşen Beyaz Show, yeniden nostalji dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Programın formatında köklü değişiklikler olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.