ÜNLÜ SANATÇI SEVİNÇ ERATALAY GÖZALTINA ALINDI

Türkiye’de uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren ve ozan geleneğinin yaşayan temsilcilerinden biri olarak bilinen sanatçı Sevinç Eratalay, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Eratalay’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle sabah erken saatlerde Antalya’daki evine polis ekipleri geldi. Sanatçı, gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÖZALTI NEDENİ: KIZILDERE PAYLAŞIMI

Sevinç Eratalay’ın gözaltına alınma gerekçesinin, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı’nın yıldönümüne ilişkin yaptığı paylaşım olduğu belirtildi. Sanatçının, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik eleştirileri ve tutuklu gençlerin serbest bırakılmasına dair çağrılar yaptığı da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

Eratalay’ın bu paylaşımlarının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle soruşturmaya konu edildiği iddia ediliyor. Resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

1959 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde dünyaya gelen Sevinç Eratalay, 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nü Piyano ve Şan dallarında bitirdi. 1987’de ilk albümünü çıkaran sanatçı, güçlü sesi ve özgün besteleriyle kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.

Türk müziğinde halk müziğiyle ozan geleneğini birleştiren duruşu, onu birçok dinleyici için özel bir yere taşıdı. Arif Sağ, Ferhat Tunç, Selda Bağcan ve Ahmet Kaya gibi pek çok önemli sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Eratalay, aynı zamanda edebiyat dünyasının usta şairlerinin şiirlerini de müziğe uyarladı.

Sanatçının bilinen eserleri arasında “Eylem Güzeli”, “Mahir’in Türküsü”, “Utangaç Vatanım”, “Akşam Erken İner Mapushaneye” ve “Pankartlar” yer alıyor. Yıllardır bağlamasıyla sahnede çalıp söyleyen Eratalay, Türkiye’de ozan geleneğini sürdüren nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

GÖZALTI HABERİ KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLADI

Sanatçının gözaltına alınması, başta sanat ve edebiyat çevreleri olmak üzere sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiyle karşılandı. “Sanat susturulamaz”, “Sevinç Eratalay yalnız değildir” gibi etiketlerle sosyal medyada dayanışma mesajları yayımlandı. Gözaltı sürecinin hukuki boyutuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr