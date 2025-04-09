BELÇİKA’DA BÜYÜK IPTV OPERASYONU

Belçika’da dijital korsanlığa karşı örnek teşkil edecek nitelikte bir adım atıldı. Özellikle spor karşılaşmalarını kaçak yollarla izlemek amacıyla kullanılan IPTV yayınlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Cumartesi gecesi gerçekleştirilen uygulama sonucunda, IPTV üzerinden maç izleyen kullanıcıların yaklaşık %50’sinin ekranı bir anda karardı. Operasyonun ardından yüzlerce yasa dışı yayın yapan site erişime kapatıldı.

DAZN’DAN HUKUKİ HAMLE: MAHKEMEDEN DİNAMİK ENGELLEME KARARI

Spor yayın haklarının sahibi olan dijital platform DAZN, Belçika’da mahkemeye başvurarak korsan yayınlara karşı yasal mücadele başlattı. Mahkeme, talebi kabul ederek telekom operatörleri ve alternatif internet hizmet sağlayıcılarına “dinamik engelleme” uygulanması yönünde karar verdi.

Bu kararla birlikte sadece bilinen yasadışı IPTV siteleri değil, aynı zamanda bu sitelerin “ayna” (mirror) ve taklit versiyonları da engellenmiş oldu.

KULLANICILARIN YARISININ YAYINI KESİLDİ

Alınan karar doğrultusunda Cumartesi gecesi uygulamaya konulan önlem kapsamında, IPTV aracılığıyla maç izleyen kullanıcıların yaklaşık yarısının yayını kesildi. Erişim engelleri DNS seviyesinde uygulandı ve bu masrafların tamamı internet servis sağlayıcıları tarafından karşılandı.

DAZN: “BU GERÇEK BİR ZAFER”

DAZN yetkilileri operasyon sonrası yaptıkları açıklamada, bu süreci “Belçika’da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer” olarak nitelendirdi. Dinamik engelleme yöntemi sayesinde korsan yayınların daha etkili şekilde engellenebileceği ifade edilirken, bu modelin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede emsal oluşturması bekleniyor.

DİĞER ÜLKELER DE SIRADA MI?

Belçika’da başlayan bu uygulamanın, özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük yayın pazarlarında da gündeme gelebileceği konuşuluyor. Dinamik engellemenin, sürekli yenilenen korsan site yapısını hedef alması nedeniyle klasik IP yasaklamalara göre çok daha etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net