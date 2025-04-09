EKREM İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ: “AİLEMİ TACİZ ETMEYİ BIRAKIN!”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun yazlığına yapılan polis baskını büyük tartışma yarattı. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi. “Ailemi taciz etmeyi bırakın” çağrısıyla başlayan açıklamada, jandarma eşliğinde ve ev sahiplerine haber verilmeden yapılan aramalara karşı hukuki ve insani sınırların aşıldığı vurgulandı.

KİLİTLER KIRILARAK ARAMA YAPILDI

Ekrem İmamoğlu, babasına ait yazlık evde kilitlerin kırılarak yapılan aramaların, siyasi bir şovdan öteye gitmediğini belirterek, “Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor,” ifadelerini kullandı. Ailesinin ve kendisinin geçmişinin tertemiz olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Millet sizin kumpaslarınızı gördü. Ne mizansen yaparsanız yapın, artık kimse bu oyunlara inanmıyor,” dedi.

“AİLE KUTSALIMIZI ÇİĞNİYORSUNUZ”

İmamoğlu, açıklamasının devamında, aile mahremiyetinin çiğnendiğini, inanç ve değerlerin yok sayıldığını belirterek, “Bu hukuksuzluk, bu aymazlık tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden,” diyerek yetkililere seslendi.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında babası Hasan İmamoğlu’na da ayrı bir parantez açarak, “Ben MERT olmayı ondan, Hasan İmamoğlu’ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun,” sözleriyle aile değerlerine yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergiledi.

“SİYASİ RAKİPLERİN AİLELERİNE YÖNELİK BASKILAR ARTIK SON BULMALI”

İmamoğlu’nun bu çıkışı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyaset sahnesinde “aile mahremiyeti” ve “hukukun siyasete alet edilmesi” tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, siyasi figürlerin ailelerinin bu tür uygulamalarla baskı altına alınmasının demokratik değerlerle bağdaşmadığını vurguladı.

İmamoğlu’nun açıklamaları, iktidara yakın çevrelerin sessiz kalmasını da hedef aldı. “Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum,” diyen İmamoğlu, “Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor?” sözleriyle iktidar partisine yüklenerek, sessizliğin zulme ortak olmak anlamına geldiğini ima etti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr