TRUMP’IN ŞOK AÇIKLAMASI, MİLYARDERLERİN SERVETLERİNİ ERİTTİ!

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı gümrük vergisi açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir sarsıntıya yol açtı. Trump’ın bu tek açıklaması, dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam servetinin 208 milyar dolar erimesine neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, bu düşüş, 13 yıl içinde gerçekleşen en büyük dördüncü kayıp oldu.

MİLYARDERLERİN YÜZDE 3,3’LÜK BİR KAYIP YAŞADI

Trump’ın açıklaması, milyarderlerin büyük bir kısmını olumsuz etkiledi. Bloomberg’in verilerine göre, endeks kapsamında yer alan milyarderlerin yarısından fazlası, servetlerinde ortalama yüzde 3,3’lük bir azalma yaşadı. ABD’deki teknoloji devlerinden Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos en büyük kayıpları yaşayan isimler arasında yer aldı.

ZUCKERBERG, BEZOS VE MUSK’IN SERVETİ BİR GÜNDE AZALDI

Mark Zuckerberg, Meta’nın hisse değerindeki yüzde 9’luk düşüşle 17,9 milyar dolar kaybetti. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise Amazon hisselerindeki yüzde 9’luk düşüş nedeniyle 15,9 milyar dolar kayıp yaşadı. Tesla CEO’su Elon Musk, özellikle geciken teslimatlar ve gümrük vergilerinin Tesla’nın hisselerini etkilemesi nedeniyle 11 milyar dolar kaybetti. Musk’ın yılbaşından bu yana kaybı 110 milyar dolara ulaştı.

GÜNEY AMERİKA’DAN AVRUPA’YA KADAR, DÜNYANIN HER YERİNDE KAYIPLAR VAR

Meksika’nın en zengin ismi Carlos Slim, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinden daha az etkilendi. Bununla birlikte, Avrupa’da lüks markaların sahibi Bernard Arnault, Fransız şirketi LVMH’nin hisselerindeki düşüş nedeniyle 6 milyar dolar kaybetti. Çinli işadamı Zhang Congyuan da Huali Industrial Group Co.’nun hisse değerindeki yüzde 34’lük kayıp nedeniyle 1,2 milyar dolar servet kaybı yaşadı.

BİR GÜNDE BİRÇOK BÜYÜK İSİMİN SERVETİ BUHAR OLDU

Trump’ın açıklamasının ardından yaşanan sert düşüşler, sadece teknoloji devlerini değil, aynı zamanda otomotiv, moda ve ayakkabı sektöründeki milyarderleri de vurdu. Şirketler, yeni gümrük vergilerinin etkisiyle büyük değer kaybı yaşadı.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/