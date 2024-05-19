8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci’den aldatma sorusuna manidar cevap!

BOŞANMA SEBEBİ İHANET Mİ?

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili olarak ‘Bülent’le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim’ demişti.