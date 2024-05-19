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8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci’den aldatma sorusuna manidar cevap!

8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci’den aldatma sorusuna manidar cevap!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2024 - 14:16

2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak’ın Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü Esra Akpınar’a kaptırdığı iddia edilmişti. Düvenci, ihanet iddialarına yanıt verdi…

8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci'den aldatma sorusuna manidar cevap! - Sayfa 1

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz’da İzmir Ödemiş Adliyesi’nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirdi. Çiftin oğulları Okan Ali’nin velayeti ise Ceyda Düvenci’ye verildi.

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8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci'den aldatma sorusuna manidar cevap! - Sayfa 2

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Bülent Şakrak’ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre gündem oldu.

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8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci'den aldatma sorusuna manidar cevap! - Sayfa 3

BOŞANMA SEBEBİ İHANET Mİ?

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili olarak ‘Bülent’le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim’ demişti.

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8 yıllık evliliği ihanet bitirmişti: Ceyda Düvenci'den aldatma sorusuna manidar cevap! - Sayfa 4

‘BAZEN SESSİZLİK…’

İhanet iddiaları şimdi de Ceyda Düvenci’ye soruldu. SnobMagazin’de yer alan habere göre Düvenci; ‘Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.’ yanıtı verdi.

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