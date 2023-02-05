Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok

İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok
2 views
05 Şubat 2023 - 12:17

İTALYA açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır’dan (42), 1 yıldır haber alınamadı. Enişte Davut Gür (53), “Bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz” dedi.

İtalya’ya gitmek üzere Yunanistan’ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022’de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237’si yolcu, 51’i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26’sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır’a ulaşılamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır’ın, İzmir’in Urla ilçesinden aldığı taze Balık yükünü İspanya’ya götürdüğü, ilk olarak Edirne’den Yunanistan’a geçtiği, feribotla da İtalya’ya geçmeyi planladığı aktarıldı.

DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞMEDİ

Mehmet Çakır’ı, Feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Çakır’ın arkadaşı ile Yemek yediği, ardından aracına gittiği belirtildi. Yangın başlayınca da arkadaşının, gemide Çakır’ı aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Feribottaki 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Çakır’ın ablası Yeşim Gür (49), geçen yıl mart ayında hastaneye giderek kan örneği verdi. Fakat Yunanistan’daki 4 ceset ile karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.

ÜZERİNDEN 357 GÜN GEÇTİ

Aydın’da oturan Mehmet Çakır’ın eniştesi Davut Gür, “Mehmet’in kaybolmasının üzerinden 357 gün geçti. 18 Şubat’ta tam 1 yıl dolacak ama bir Haber yok. Bulunan cenazeler vardı. Karşılaştırma yapılması için bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı, başına ne geldi ? Nerede ve ne durumda, bilmiyoruz” dedi.(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklarSon dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklar
TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesiTYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Çiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldumÇiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldum
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Savaş çoktaan başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !