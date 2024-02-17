Mustafa Sarıgül’den İmamoğlu’na sitem dolu sözler: Ben tenedekeden teyyare değilim

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu için sitem dolu sözler söyledi. İmamoğlu’ndan lansman toplantısı için davet almadığını söyleyen Sarıgül, “Bana telefon gelmedi. İmamoğlu’ndan davet almadım, lansman toplantısına çağrılmadım. Kimse kusura bakmasın Mustafa Sargül tenedekeden teyyare değil. Çağrılmadığım yere gitmem.” dedi
CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’na sitem etti.CHP yönetimine sitemini dile getiren Mustafa Sarıgül, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde görüşünün alınmadığını söyledi.
“MUSTAFA SARGÜL TENEDEKEDEN TEYYARE DEĞİL”
İmamoğlu’ndan davet almadığını belirten Mustafa Sarıgül “Yeni yönetimden siyasi nezaket beklerdim’ dedi.
Sarıgül şöyle konuştu;
“İstanbul’da 2014 seçimlerinde HDP, Saadet desteği yoktu. Bu gördüğün kardeşin 41 oy aldı. Kadir Topbaş gibi çok değerli bir isim vardı ona rağmen bu oyu aldım. İmamoğlu kampanyasına davet ederse katılırım, çalışırım onun için. İmamoğlu’ndan davet almadım. Lansman toplantısına çağrılmadım. Çağrılmadığım yere gitmem. Kimse kusura bakmasın Mustafa Sargül tenedekeden teyyare değil. Çağrılmadığum yere gitmem. Bana kampanya için davet gelirse seve seve katılırırım.”
NEZAKET DAVETİ
“Yeni yönetimden demokratik nezaket beklerdim. Demokratik nezaket şu, Vekillerin görüşünü almak. Önerimiz alınmadı aday belirlemede. Partim kimi aday gösterirse o çalışmaları yerine getiririm. Parti yöneticisi duvarcı ustası olmalı. Siyasi nezaketi elden bırakmamalı. Ustanın taşları ziyan etmemesi lazım. Kılıçdaroğlu’na sorulmalıydı, öneriniz, arzunuz var mı diye.
İliç’teki maden faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, TBMM’deki araştırma komisyonu için “Komisyon siyaset üstü olacak. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Olayın üzerine gideceğiz. Bu bizim için son derece değerlidir.”