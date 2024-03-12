Sağanak yağış geliyor, 6 il için sarı alarm verildi! İşte il il 12 Mart hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Son rapora göre sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor. 6 il için sarı kodlu alarm verilirken yağışların Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 12 Mart Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya’nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Afyonkarahisar dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu
HATAY 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde (Kastamonu dışında) iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis beklenmektedir.
DİYARBAKIR 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C
Parçalı ve az bulutlu