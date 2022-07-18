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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı…

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı…
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18 Temmuz 2022 - 14:21

Seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli son dönemde fiziğiyle adından söz ettiriyor. “15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” diyen Defne Samyeli sırrını açıkladı.

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 1

50 yaşındaki Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 2

Kızları Derin ve Deren Talu’nun kardeşi gibi duran Defne Samyeli, pozları ve fit haliyle dikkat çekiyor.

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 3

Defne Samyeli son olarak Şamdan Plus’a verdiği pozlarıyla adından söz ettirdi.

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 4

“15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” diyen Defne Samyeli sosyal medyada yaptığı paylaşımda güzellik sırrını paylaştı.

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 5

“BEDENİMİ ÇOK İYİ TANIYORUM”

Her daim fit görüntüsüyle adından söz ettiren Defne Samyeli rutinlerini de anlattı. Samyeli açıklamasında şunları söyledi:

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 6

“EVDE ZIPLIYORUM”

“Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates. Hatta pilates hocalık sertifikam da var.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 7

“Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada iki üç günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 8

“Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 9

“Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 10

“BEDENİMİ İYİ TANIYORUM”

“Çok güzel uyurum. En az 9 saat. Beslenme konusunda da güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 11

“Bedenimi çok iyi tanıyorum. Güzel yemek yemeyi çok severim, kendimi sevdiğim şeylerden mahrum etmem ama abarttığım dönemlerin hemen ardına mutlaka detoks benzeri keskin dönüşler yapabilirim.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 12

“Bütün keyif verici şeylere, yemek de bunlara dahil, bağımlı olmamaya özen gösteriyorum. Ben beden-zihin ilişkisi konusunda sanırım çok yol kat ettim.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 13

“Vücudun işleyişi, duygu ve düşüncelerin biyokimya üzerindeki etkisi, beyin ve hormonlar üzerine o kadar çok okudum ki, kendi fizik bedenim üzerinde bir kontrol sağladığıma inanıyorum.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 14

“Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 15

“Yaşım ilerledikçe yeni yapabildiklerim, geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 16

KİTAP MÜJDESİ

“Mantalite bu iken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu bana söylüyorlar.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 17

“Şu ana kadar öğrenip tecrübe ettiklerimi de bir kitapta topluyorum, sonbahara yetiştirsem ne iyi olur.”

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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 18
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 19
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 20
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 21
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 22
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 23
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 24
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 25
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 26
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 27
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 28
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 29
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 30
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 31
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 32
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 33
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50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı… - Sayfa 34

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