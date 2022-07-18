50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı…

Seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli son dönemde fiziğiyle adından söz ettiriyor. “15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” diyen Defne Samyeli sırrını açıkladı.

50 yaşındaki Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Kızları Derin ve Deren Talu’nun kardeşi gibi duran Defne Samyeli, pozları ve fit haliyle dikkat çekiyor.

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Defne Samyeli son olarak Şamdan Plus’a verdiği pozlarıyla adından söz ettirdi.

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“15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” diyen Defne Samyeli sosyal medyada yaptığı paylaşımda güzellik sırrını paylaştı.

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“BEDENİMİ ÇOK İYİ TANIYORUM” Her daim fit görüntüsüyle adından söz ettiren Defne Samyeli rutinlerini de anlattı. Samyeli açıklamasında şunları söyledi:

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“EVDE ZIPLIYORUM” “Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates. Hatta pilates hocalık sertifikam da var.”

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“Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada iki üç günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim.”

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“Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum.”

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“Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm.”

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“BEDENİMİ İYİ TANIYORUM” “Çok güzel uyurum. En az 9 saat. Beslenme konusunda da güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum.”

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“Bedenimi çok iyi tanıyorum. Güzel yemek yemeyi çok severim, kendimi sevdiğim şeylerden mahrum etmem ama abarttığım dönemlerin hemen ardına mutlaka detoks benzeri keskin dönüşler yapabilirim.”

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“Bütün keyif verici şeylere, yemek de bunlara dahil, bağımlı olmamaya özen gösteriyorum. Ben beden-zihin ilişkisi konusunda sanırım çok yol kat ettim.”

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“Vücudun işleyişi, duygu ve düşüncelerin biyokimya üzerindeki etkisi, beyin ve hormonlar üzerine o kadar çok okudum ki, kendi fizik bedenim üzerinde bir kontrol sağladığıma inanıyorum.”

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“Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil.”

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“Yaşım ilerledikçe yeni yapabildiklerim, geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları.”

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KİTAP MÜJDESİ “Mantalite bu iken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu bana söylüyorlar.”

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“Şu ana kadar öğrenip tecrübe ettiklerimi de bir kitapta topluyorum, sonbahara yetiştirsem ne iyi olur.”

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