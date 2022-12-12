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Survivor’da Berdan Mardini sürprizi…

Survivor’da Berdan Mardini sürprizi…
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12 Aralık 2022 - 16:48

Acun Ilıcalı, Survivor 2023’te yarışacak ilk isimi açıkladı. Şarkıcı Berdan Mardini , Survivor 2023 yarışmasında yer alacak. İşte, Survivor 2023 kadrosu hakkında bazı bilgiler

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvadı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

FORMAT DEĞİŞİYOR
Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, ‘Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. ‘Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam’ demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak’ ifadelerini kullanmıştı.

 

Survivorda Berdan Mardini sürprizi... Acun Ilıcalı Survivor 2023te yarışacak ilk ismi açıkladı

 

BERDAN MARDİNİ SURVİVOR’A GİDİYOR!

Survivor’ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini’nin bir süredir Survivor’a hazırlandığı ortaya çıktı.

 

Survivorda Berdan Mardini sürprizi... Acun Ilıcalı Survivor 2023te yarışacak ilk ismi açıkladı

 

BERDAN TAYTİNİ
Taytlı pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya bazı takipçileri ‘Berdan Mardini oldu Berdan Taytini’ şeklinde yorumlarda bulunmuşlardı.

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