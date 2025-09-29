Hadise Milano Moda Haftası’nda Şeffaf Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Sahnelerin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Hadise, Milano Moda Haftası’nda şeffaf elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Kerem Bürsin ile katıldığı etkinlikte, Dolce&Gabbana’nın özel davetlileri arasında yer alan Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen tasarımıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Tül benzeri kumaştan yapılan elbise, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla gündem yaratırken, üzerindeki zümrüt tonlarında taş işlemeler Hadise’nin şıklığını tamamladı. Moda severler ve sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin cesur tercihini beğeniyle karşıladı.