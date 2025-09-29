  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Hadise Milano Moda Haftası’nda Şeffaf Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Hadise Milano Moda Haftası’nda Şeffaf Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sahnelerin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Hadise, Milano Moda Haftası’nda şeffaf elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Kerem Bürsin ile katıldığı etkinlikte, Dolce&Gabbana’nın özel davetlileri arasında yer alan Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen tasarımıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Tül benzeri kumaştan yapılan elbise, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla gündem yaratırken, üzerindeki zümrüt tonlarında taş işlemeler Hadise’nin şıklığını tamamladı. Moda severler ve sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin cesur tercihini beğeniyle karşıladı.

Hadise Milano Moda Haftası’nda Şeffaf Elbisesiyle Göz Kamaştırdı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp