Hadise sahnede sarmaş dolaş dans etti! Görüntüler olay oldu…

Düet yaptığı rapçi Murda’nın konserine konuk olan Hadise, tarzı ve dans performansıyla adından söz ettirdi. Yeni şarkıları ‘İmdat’ı söyleyen Murda ve Hadise’nin sarmaş dolaş dans etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Hadise, şarkılarıyla konsere gelenleri coşturan Murda’nın sahnesine konuk oldu.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

İkili ortak çalışmaları olan “İmdat” şarkısını bir kez de burada canlı seslendirdi. Konsere bol yırtık kot pantolon ve simli bir bluzla katılan Hadise, Murda ile şarkı söylerken dans etmeyi ihmal etmedi. Murda ile samimi şekilde dans eden Hadise, o anları Instagram hesabından yayınlayarak “Baby İmdat” notunu yazdı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadise ve Murda’nın dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Hadise ve Murda’nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.

İşte o anlar…