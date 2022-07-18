Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hadise sahnede sarmaş dolaş dans etti! Görüntüler olay oldu…

Hadise sahnede sarmaş dolaş dans etti! Görüntüler olay oldu…
1 views
18 Temmuz 2022 - 14:14

Düet yaptığı rapçi Murda’nın konserine konuk olan Hadise, tarzı ve dans performansıyla adından söz ettirdi. Yeni şarkıları ‘İmdat’ı söyleyen Murda ve Hadise’nin sarmaş dolaş dans etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Hadise, şarkılarıyla konsere gelenleri coşturan Murda’nın sahnesine konuk oldu.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

İkili ortak çalışmaları olan “İmdat” şarkısını bir kez de burada canlı seslendirdi. Konsere bol yırtık kot pantolon ve simli bir bluzla katılan Hadise, Murda ile şarkı söylerken dans etmeyi ihmal etmedi. Murda ile samimi şekilde dans eden Hadise, o anları Instagram hesabından yayınlayarak “Baby İmdat” notunu yazdı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadise ve Murda’nın dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Hadise ve Murda’nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.

İşte o anlar…

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihal Candan’dan olay pozlar! Pembe tangasıyla verdiği üstsüz poz akılları aldı…Nihal Candan’dan olay pozlar! Pembe tangasıyla verdiği üstsüz poz akılları aldı…
20 yıl sonra gelen mutluluk! Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!20 yıl sonra gelen mutluluk! Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!
Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi!Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi!
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyorMahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor
Çocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışıÇocuk sahibi olmak isteyen Aleyna Tilki’den dikkat çeken “sperm bankası” çıkışı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sermiyan Midyat uçaktan isyan etti! ‘Umarım Trabzon’a gidiyorum…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
50 yaşında yıllara meydan okuyor! Defne Samyeli sırrını ilk kez açık açık anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise sahnede sarmaş dolaş dans etti! Görüntüler olay oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihal Candan’dan olay pozlar! Pembe tangasıyla verdiği üstsüz poz akılları aldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20 yıl sonra gelen mutluluk! Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ünlü sanatçının portresini binanın ön cephesine yaptılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeniçağ yazarından 50 milyar dolar iddiasına tepki! “Vicdanen rahatsız etmeyecek mi?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü anketçi ittifakların son durumunu açıkladı! Bir yıl içinde…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen depremle ilgili korkutan açıklama: En iyi senaryo bile tüyler ürpertici
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Patateste yeni zamlar kapıda bekliyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
Son dakika… Balıkesir Kepsut’ta orman yangınıTemmuz 17, 2022-5:39 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (14 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 14, 2022-10:05 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !