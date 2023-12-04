49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri nefes kesti! Kırmızı halıda şıklık yarışı

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen; Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Gecede şıklık yarışı yaşandı.

Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Sinema, TV ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturan muhteşem tören, Kanal D ve Teve2’den canlı yayınla ekrana geldi.

Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, kırmızı halı seremonisiyle başladı.

Törene katılanlar şıklıklarıyla göz doldurdular.

BERFU YENENLER En İyi Influencer ve Youtuber Ödülü alan Berfu Yenenler şık ve sade elbisesiyle göz kamaştırdı. MELİS SEZEN Geceye ödül vermek için katılan Melis Sezen yine çok iddialıydı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği kıyafet ise Tuvana Büyükçınar imzalı.

PERİHAN SAVAŞ Parihan Savaş omuz ve kol detayından işlemeli siyah takım elbisesi ile geceye katıldı. PINAR DENİZ Önder Tiryaki, Özgür Masur ve Burak Sanuk işbirliği ile hazırlanan Deniz, tercihiyle herkesi büyüledi.

ÖZGE YAĞIZ Özge Yağız ise karın dekolteli kırık beyaz elbisesiyle kuğulara benzetildi. YAĞMUR TANRISEVSİN Yağmur Tanrısevsin’in tercih ettiği beyaz ve işlemeli elbise ise Tayfun Kaba imzalı.

SILA TÜRKOĞLU Sila Türkoğlu’nun gold ve parıltı detaylı elbisesi ise Tuğçe Özkaynak imzalı. SİMAY BARLAS Ünlü oyuncu Simay Barlas’ın tercih ettiği hem göğüs hem de bacak dekolteli elbisesi ise Nicholas The Label.