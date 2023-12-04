49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri nefes kesti! Kırmızı halıda şıklık yarışı

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen; Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Gecede şıklık yarışı yaşandı.
Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Sinema, TV ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturan muhteşem tören, Kanal D ve Teve2’den canlı yayınla ekrana geldi.
Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, kırmızı halı seremonisiyle başladı.
Törene katılanlar şıklıklarıyla göz doldurdular.