48 YAŞINDA FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Sunucu ve manken Burcu Esmersoy, sosyal medyadaki sessizliğini Maroşek tatilinden paylaştığı dikkat çekici görüntülerle bozdu. 48 yaşındaki Esmersoy, Instagram’da yayınladığı bikinili videolarla bir kez daha hayranlarını kendisine hayran bıraktı. Kusursuz fiziği ve enerjik tarzıyla öne çıkan Esmersoy’un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

4,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarda Esmersoy, farklı renk ve modellerde bikinilerle kamera karşısına geçti. Marakeş’in egzotik atmosferinde kaydedilen görüntülerde, ünlü ismin formda görüntüsü ve zarif duruşu gözlerden kaçmadı.

MAGAZİN DÜNYASININ GÖZDESİ YİNE SAHNEDE

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak dijital içerikleriyle geniş bir hayran kitlesi yakalamayı başaran Burcu Esmersoy, bu paylaşımlarıyla yeniden magazin gündeminin üst sıralarına çıktı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüyle karşılanan bikinili video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Eski güzellik yarışması finalistlerinden biri olan ve yıllardır moda, televizyon ve reklam dünyasında aktif rol alan Esmersoy, yaşına rağmen fit görüntüsüyle ilham vermeye devam ediyor.