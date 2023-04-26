Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun!

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Fatih Terim, Muslera, Selçuk İnan gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma, bankanın tepe yöneticilerine uzandı. Genel müdür ve yardımcısının, polis eşliğinde ifadeye getirileceği iddia edildi.
Denizbank’ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini, “özel kapalı fon sistemi” iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma genişliyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; şikayetçi olan müştekilerin Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapması üzerine savcılık harekete geçti.
Savcılık, Ateş ve Aydoğdu’nun “mevcutlu” olarak yani polis eşliğinde savcılığa getirilmesi için ikametlerinin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine talimat verdi.
Selçuk İnan, 1,5 milyon dolarını geri alamadı
Galatasaraylı eski milli futbolcu Selçuk İnan da Erzan’ın hedefindeki isimlerden biri oldu.
Florya eski Şube Müdürü Erzan’a parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar veren İnan, bunun 1,5 milyon dolarını geri alamadı. Bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olan hatta tutuklanmasını bile talep eden İnan, savcılığa verdiği ifadede, Erzan’ı 2011’den beri tanıdığını söyledi.
Süreç içerisinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu dile getiren İnan, “Şüpheli bana, Denizbank’ın kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun olduğunu ifade etti. Bu fona yatırılması durumunda kâr payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Ateş ve Aydoğdu’nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi” dedi.
“Ses kayıtları mevcuttur”
Erzan’ın kuzeniyle bile irtibata geçtiğini dile getiren İnan, “Bu arada banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan’ı almış ve 3 gün yanında tutmuş, elinden bütün dosyaları almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurtmuşlar, sonra Seçil Erzan’ı teslim etmişler. Buna ilişkin elimizde ses kayıtları mevcuttur” ifadelerini kullandı.
“Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez”
Şikayetçi olan bir diğer isim de eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak oldu. Ağabeyinin kendisini arayarak yaklaşık 4 milyon doları tek seferde, Erzan’ın şubedeki odasında teslim ettiğini söyleyen Çolak, “Ben Hakan Ateş’in, Mehmet Aydoğdu’nun ve Seçil Erzan’ın hep birlikte bu parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez” şeklinde ifade verdi. Çolak, iki banka yöneticisi ve Erzan’dan şikayetçi oldu.