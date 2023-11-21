Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella açıkladı

Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
21 Kasım 2023 - 10:46
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Cardiff’te oynanacak müsabaka öncesi Ay-Yıldızlılar’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Sacha Boey ve Gedson Fernandes’in milli formayı giyme ihtimaline dair de önemli ifadeler kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ülke daha EURO 2024 biletini aldı!3 ülke daha EURO 2024 biletini aldı!
Süper model medya patronu olduSüper model medya patronu oldu
‘Yargı’ dizisine Uluslararası Emmy Ödülü‘Yargı’ dizisine Uluslararası Emmy Ödülü
İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti: İstanbul Sancaktepe’de feci kazaİETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti: İstanbul Sancaktepe’de feci kaza
Magazin basını bu iddiayla çalkalanıyor: İzzet Antebi ile Şeyma Subaşı öpüştü mü?Magazin basını bu iddiayla çalkalanıyor: İzzet Antebi ile Şeyma Subaşı öpüştü mü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Messı’nin Dünya Kupası formaları satışa çıkıyor! Rekor fiyat bekleniyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 ülke daha EURO 2024 biletini aldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper model medya patronu oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Yargı’ dizisine Uluslararası Emmy Ödülü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti: İstanbul Sancaktepe’de feci kaza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Magazin basını bu iddiayla çalkalanıyor: İzzet Antebi ile Şeyma Subaşı öpüştü mü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2015’te ölen Kayhan’dan şoke eden sesli mesaj! Sunucunun boğazı düğümlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef’te yeni kaptanlar ve takımları belli oldu! Soruyu bildi avantajı kaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Shakıra cezaevine girmekten son anda kurtuldu
SON DAKİKA HABERLERİ
7 ilde Narkogüç Operasyonu: 13 şüpheli yakalandıKasım 21, 2023-9:22 am
Steam dolarla satışa başladı!Kasım 21, 2023-9:21 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’e gidecek!Kasım 21, 2023-9:20 am
Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da!Kasım 21, 2023-9:19 am
Batman’da sele kapılan kadın öldü, 3 çocuk aranıyor!Kasım 20, 2023-9:39 am
Akaryakıt dağıtım sektöründe satışlar sürebilir!Kasım 20, 2023-9:38 am
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkes açıklaması!Kasım 20, 2023-9:37 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !