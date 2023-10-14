MasterChef’te o yarışmacı 3. kez 100 bin lirayı kazandı! Kıran kırana rekabet yaşandı

MasterChef All Star’da muhteşem bir ödül oyunu gecesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yerine yarışmacılar bireysel olarak tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar gerginlik ve stresin üst seviyede olduğu dokunulmazlık oyunlarını geride bıraktı ve haftanın ödül oyununda mücadele verdi.
MasterChef yarışmasında takımları zorlayan bir ödül oyunu gerçekleşti. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar 9 ayrı tabak çıkardı.
İki aşamalı oyun sonunda bir isim haftanın ödülü olan 100 bin TL’nin sahibi oldu.
MASTERCHEF’TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? (13 EKİM)
Mavi ve kırmızı takım üyeleri, ödül için tezgah başındaydı. İki aşamalı oyunun sonunda başarılı olan bir isim 100 bin TL’yi kazanıyor.
Şefler ilk aşamada yarışmacılardan kabaklardan yaratıcı tabaklar istedi. Ancak oyuna dahil olan yarışmacılardan 9 korsluk bir menü yapmaları talep edildi. Menüde; amuse bouce (3 tabak), soğuk başlangıç, ara sıcak, çorba, ana yemek (balık, tavuk, et ve vejeteryan), tatlı tabakları yer aldı.
Kabaklar arasında; kestan kabak, mini beyaz kabak, spagetti kabak, meşe palamudu kabak, kara kabak, bal kabağı, kırmızı kuri kabağı, peynir kabağı, su kabağı yer aldı.
Tabakları değerlendirilenler arasında başarılı bulunarak ikinci aşamaya geçen; Metin, Alican, Dilara, Tolga, Kıvanç, Barbaros, Tanya, Kerem ve Tahsin oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılardan ”Sıfır atık” konseptinden yemekler istendi.
Şefler Kıvanç, Dilara, Metin ve Barbaros’un tabaklarını başarılı buldu. Ödülün sahibi üçüncü defa Dilara oldu.
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