MasterChef’te o yarışmacı 3. kez 100 bin lirayı kazandı! Kıran kırana rekabet yaşandı

MasterChef All Star’da muhteşem bir ödül oyunu gecesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yerine yarışmacılar bireysel olarak tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar gerginlik ve stresin üst seviyede olduğu dokunulmazlık oyunlarını geride bıraktı ve haftanın ödül oyununda mücadele verdi.