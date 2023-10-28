İmzayı attı! İşte Konyaspor’un yeni hocası

Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Konyaspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, en son Giresunspor’u yöneten Hakan Keleş’in takımın başına getirildiği duyuruldu. Keleş, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Konyaspor’da görev yapacak.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor’un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yaptığı açıklamada en son Giresunspor’u yöneten Hakan Keleş’in takımın başına getirildiği duyuruldu.
İşte Konyaspor’un o açıklaması;
“Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz.”