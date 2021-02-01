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Kritik Kabine Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak!

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Kritik Kabine Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak!
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25 Eylül 2021 - 16:28
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndaki önemli başlıkları aktardı…

Meclis öncesinde son Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabinesini topluyor. Kabine Toplantısı’nda önemli gündem maddeleri olduğunu söylemek mümkün. Bunların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti var, önemli temasları olmuştu. Bu temaslar kapsamında da kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşmasını bekliyoruz.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Öte yandan havalar soğuyor. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele, bu kapsamda da ‘Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?’ Tüm bunların da Kabine Toplantısı’nda masaya yatırılmasını bekliyoruz.

1 Ekim’de yeni yasama yılı başlayacak, TBMM açılacak. Bununla ilgili de Kabine Toplantısı’nda bir paylaşımın olmasını bekliyoruz. Meclis’in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olarak Meclis’in gündemine gelecek, Meclis’in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası olacak.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Önemli başlıklardan biri fahiş fiyatlarla mücadele. Ticaret Bakanlığı’ndan yeni bir adım gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dikkat çektiği 5 büyük zincir market için müfetttişler görevlendirildi. Bu kapsamda da Kabine Toplantısı’nda müfettişlerin yapılacaklarla ilgili de son durumun ele alınmasını bekliyoruz.

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