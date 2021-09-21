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Borçları İçin Bankalarla Masaya Oturdu

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Borçları İçin Bankalarla Masaya Oturdu
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21 Eylül 2021 - 13:04
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Demirören Holding’in 1.5 milyar dolar tutarındaki borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüştüğü iddia edildi.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hürriyet, Milliyet, Kanal D gibi yayın kuruluşlarının sahibi Demirören Holding’in 1.5 milyar dolar tutarındaki borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüştüğünü yazdı.

Demirören 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan kullandığı krediyle Doğan Holding’in medya şirketlerini satın almıştı. Ziraat Bankası’yla sürdürülen görüşmelerde daha önce kullanılan 700 milyon dolarlık kredi ile 150 milyon dolarlık faizlerinin yeniden yapılandırılmasının ele alındığı kaydedildi.

Bloomberg, yeniden yapılandırmanın gazete okuru ve TV izleyici sayısında yaşanan düşüşle baş etmeye çalışan gruba yardımcı olacağı yorumunu yaptı.

Demirören’in sözkonusu krediyi kullanmasından bu yana TL’nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 50 değer yitirdiğine de dikkat çekildi.

Yeniden yapılandırılması görüşülen kredilerin geri kalan kısmı ise Milli Piyango gibi diğer şirket satın alımlarında kullanılanların olduğu belirtildi.

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