Haluk Levent’ten, Deniz Akkaya’ya Sezgin Baran Korkmaz yanıtı: Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri…

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kurucusu olduğu AHBAP’ta yardım toplayan şarkıcı Haluk Levent’in insanları dolandırdığını iddia eden manken Deniz Akkaya, “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir” dedi. Akkaya’nın paylaşımlarına cevap veren Levent ise “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Sezgin Baran Korkmaz’ın gecesinde 5 ailenin tüm sıkıntılarını çözmesi için çıktım. Konser faturam çıkarsa rezil rüsva olmaya hazırım. Deniz Akkaya’ya 5 milyon TL’lik dava açıp depremzedeler için kullanacağım” ifadelerini kullandı.

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Deniz Akkaya, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgelere giderek kurucusu olduğu AHBAP ile yardımlar yapan Haluk Levent’i hedef aldı.

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SBK ile fotoğrafını paylaştı

Akkaya, “Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan” dedi.

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Levent’in İstanbul Başsavcılığı tarafından kara para aklamak suçundan hakkında arama kararı çıkmadan hemen önce yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasıyla Türkiye’den kaçan, Avusturya’da yakalanarak yine kara para aklamak suçundan hakkında arama kararı çıkartan ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaşan Akkaya, “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur” ifadelerini kullandı.

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Levent’ten yanıt: Şeytanın yer yüzündeki temsilcisi

Deniz Akkaya’nın gündem olan paylaşımlarına Twitter hesabından cevap veren Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı:

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“Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?”

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“SBK’dan 5 ailenin sıkıntısını çözmesini istedim”

Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK ı istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor? Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı.

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Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi. Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü. Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.”

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“5 milyonluk dava açıp, depremzedeler için kullanacağım”

“İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire. Tekrar ediyorum!

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Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil! Ve Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır.”

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